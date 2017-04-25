قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، إن ”الحملة الانتخابية التي تفصلنا أيام قليلة على انقضائها تنازع فيها النفوذ الانتخابي سبعةُ عوامل المتمثلة في المال السائب، والفكر الواعد، والسلطة العازمة، والعاطفة المدغدغة، والعشيرة المستنفَرة، والبرنامج الوازن، وبعض الفلكلور المنشط لرتابة الخطاب المكرور”.

وأضاف أبو جرة سلطاني، في منشور له على صفحته الرسمية عبر ”الفايسبوك”، ”أشهد بأن أغلب منشّطي الحملة قد بذلوا جهودا جبّارة في المرافعة عن فرسانهم، ومسحوا الدوائر الانتخابيّة شبرا شبرا، وزاروا الفضاءات العموميّة في أغلب البلديات والمداشر، وتحدّثوا إلى المواطنين بحبّ، وشربوا كمّا هائلا من القهوة والشاي والعصائر والمياه، وبعضهم استعان بالمنبّهات والمنشطات أيضا، وتحدّثوا في السياسة والدين والوطن واللغة والتاريخ والثورة والفقر والبطالة والفساد، ووعدوا بالرفاه وبتحسين مستوى المعيشة وتعهدوا بحل المشكلات والتزموا بالتعاون على تثبيت الثوابت”.

وأضاف القيادي البارز في حمس أن معظم التشكيلات ”اتفقت على احترام الخطوط الحمراء وهي مؤسسات الدولة، وأمن الجزائر، واستقرار الوطن، ووحدة الأمة ومستقبلها الزاهر، وشرحوا برامجهم لحمل الناخبين على تزكيّة قوائمهم طمعا في حصاد وفير يؤهل كل تشكيلة إلى تمثيل لونها والنطق باسمها خمس سنوات دأبا”، مبرزا أنه ”حقّ سياسي مكفول لكل فصيل وهي أمنيّة كل مترشح”.

وتساءل القيادي البارز في ”حمس” ما الذي بقيّ في جعبة المتسابقين؟ وما هي آخر الخراطيش المخزّنة في بيت النار ليوم الزينة 30/ 04/ 2017؟ ليجيب بأنه من الوفاء لهذا الشعب أنْ يتمّ تتويج هامته بإكليل الكرم والشهامة والوعي بالمصلحة الوطنيّة، واستشعاره الخوف على أمن الجزائر واستقرارها، وبحثه عن الوجوه التي يتوسّم فيها الخير ليزكّيها ويضع أمانة التشريع بين يديها، مؤكدا أن الشعب يعرف أن الجزائر أوسع من جميع الأحزاب وأولى بالرعاية من 462 نائب سيحملون الحصانة البرلمانيّة للدفاع عن المصلحة الوطنيّة خلال الخمس سنوات القادمة”.

وفي ذات السياق، حيا أبو جرة جميع المنخرطين في الفعل السياسي الذين نشطوا الحملة بلسان طاهر ورؤية واضحة وخطاب مقنع وبرنامج واعد، وقال إن لهؤلاء ثلاثة أفضال وهي فضل المشاركة لإضفاء شرعيّة التمثيل على المؤسسة الدستور، وفضل الخروج من الدّيوان إلى الميدان ومن الفضاء الأزرق إلى زحام المناكب.