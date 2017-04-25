يبدو أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يكون قد تراجع عن تصريحاته السابقة عندما فتح ملف العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عندما قال إنه سيكون مرشح الحزب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. ففي أحدث التصريحات التي أدلى بها فاجأ ولد عباس المتتبعين بالقول إنه ”منع نفسه ومناضلي الحزب من الخوض في الحديث عن الانتخابات الرئاسية لسنة 2019”. في حوار أجراه معه الموقع الإلكتروني ”كل شيء عن الجزائر”، رد ولد عباس على سؤال بخصوص إمكانية ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة رئاسية خامسة، خاصة وأنه دعا في وقت سابق إلى عهدة رئاسية مدى الحياة للرئيس، بالقول ”منعت نفسي وجميع مناضلي الحزب من الحديث عن رئاسيات 2019. نحن لازلنا في سنة 2017، والمعركة الحالية هي معركة التشريعيات”، مبرزا أن هناك أطرافا لديها حسابات خاصة بها وهو الأمر الذي لا ينطبق على الأفالان حسبه.

وفيما يتعلق بحرب التصريحات التي شهدتها الحملة الانتخابية بينه وبين أحمد أويحيى، أكد ولد عباس أنه قام فقط بالرد على الهجوم الذي بدأه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي. وقال إنه لم يكن المتسبب في اشتعال الحرب، لكنه كان في كل مرة يرد على تصريحات أويحيى بعد أن لامه على احتكار الرئيس بوتفليقة، مجددا القول إن بوتفليقة رئيس الحزب وبرنامجه مستمد من برنامجه الرئاسي، كما الحال مع الثورة التحريرية التي كان الأفالان هو مفجرها ولا أحد ينكر ذلك. وفي موضوع آخر أكد ولد عباس أن ”مسألة رحيله عن رأس الأمانة العامة للأفالان بعد الانتخابات التشريعية، ليست في صلب اهتماماته اليوم”، مضيفا أن حملة ”تشويه” ماضيه الثوري التي تعرض لها مؤخرا من قبل مجاهدين سابقين وسياسيين، تعود إلى النجاح الكبير الذي حققه خلال تنشيطه للحملة الانتخابية لتشريعيات ماي الداخل. وقال ولد عباس إنه على عكس ما يروج له، فإنه لا يملك طموحات في مساره السياسي، مضيفا أن الحديث عن مغادرته الأمانة العامة للعتيد بعد الانتخابات التشريعيات أو بقائه بها يخلق العديد من القصص والشائعات، مستطردا بالقول ”لا أحد يبقى في الحكم، وأن رحيله أو بقاءه آخر اهتماماته، فمهامه ستنتهي يوما ما كما انتهت مهمته في الحكومة بعد 13 سنة ومثلها بالبرلمان”، مشيرا إلى أنه ترك مسيرته السياسية خلفه، لكن إذا احتاجوا إليه فسيكون في الخدمة.

وتحدث ولد عباس عما أسماه انزعاج ”الأصوليين وأصحاب المصالح” من عودة الأفالان إلى جذوره وأصوله، والتجديد الذي قام به في الحزب، والنجاح الكبير الذي قام به خلال الحملة الانتخابية بعد تنشيطه أكثر من 36 تجمعا كانت جميعها ناجحة، بدليل العدد الكبير من المواطنين الذين حضروا والصعوبات الكبيرة التي واجهتها القيادة في مغادرة القاعات في بعض الولايات، بسبب التهافت الكبير للمواطنين. وحول سؤال متعلق بمن يقف وراء الحملة التي شككت في ماضيه الثوري، اتهم ولد عباس من قال إنهم انزعجوا من انفتاح الأفالان منذ مجيئه بعد رحيل عمار سعداني في أكتوبر 2016، وارتفاع نسبة الوعي في صفوف الحزب.