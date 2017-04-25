أعلنت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، أن وفد مقدمة بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية في الجزائر، برئاسة الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، سيصل، اليوم، إلى الجزائر.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، أنه من المقرر أن يصل باقي أعضاء البعثة البالغ عددهم 120 ملاحظ إلى الجزائر في 30 أفريل، تمهيدا لنشرهم في الولايات الـ48. وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يلتقي الوفد بأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأعضاء سلطة الضبط السمعي البصري وذلك بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات المتخذة في إطار الإعداد لهذه الانتخابات. وأضاف المصدر أن الوفد سيلتقي أيضا بممثلي مختلف الأحزاب السياسية البارزة المشاركة في هذه الانتخابات، وذلك للاستماع إلى ملاحظاتهم ورؤاهم فيما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية، موضحا أن الأهداف الأساسية لهذه البعثة تتمثل في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين ومجريات يوم الاقتراع، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير المتعارف عليها دوليا. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، قد قاما بالتوقيع على الاتفاق الخاص بمهمة ملاحظي بعثة الجامعة العربية في الانتخابات التشريعية في الجزائر لسنة 2017.

وقام في هذا الإطار وفد من جامعة الدول العربية بزيارة إلى العاصمة الجزائر خلال الفترة 26-31 مارس الماضي، التقى خلالها بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية بداية من الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، مرورا بالمسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والإعلام.