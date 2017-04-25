توجهت معظم خطابات قادة أحزاب المعارضة خلال الحملة الانتخابية نحو التحذير من العزوف الانتخابي الذي بات البديل عن خطابات التخوين والتزوير، في شكل يوحي بوجود مخاوف من هزيمة وشيكة، حيث استبقت الأمر بتحميل المسؤولية للشعب ودعوته لفرض التغيير.

كثّف قادة أحزاب المعارضة طيلة أيام الحملة الانتخابية من خطابات الدعوة للتخلي عن فكرة العزوف، حيث كانت الدعوة إلى المشاركة القوية يوم الرابع ماي في صلب اهتماماتهم، وهو الخطاب الذي يؤكد تخوف المعارضة من نكسة جديدة قد تلحق بها، ليس بسبب التزوير الذي كانت تحذر منه في عديد المناسبات الانتخابية، والذي بات غائبا عن خطاباتها وإنما بسبب عدم تحرّك الوعاء الانتخابي بسبب عزوف الجزائريين عن التوجه نحو صناديق الإقتراع. ولم تكتف أحزاب المعارضة بالتحذير من مخاطر العزوف الانتخابي، بل تعدى الأمر إلى تحميل المسؤولية للجزائريين، معتبرين أن التشريعيات القادمة الفرصة الأخيرة أمامهم لإحداث التغيير أو البقاء تحت جناح أحزاب الموالاة. وفي هذا الإطار دعا مرشح تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بالعاصمة يوسف خبابة، الجزائريين إلى العمل على إحداث التغيير من خلال التقرب من صناديق الاقتراع في الرابع من ماي، والكف عن تعليق الإخفاقات على السلطة، معتبرا أن فرصة كبيرة متاحة لتحقيق هذا الهدف. وانتقد البرلماني على صفحته على الفايسبوك المنادين للمقاطعة قائلا إن ”البعض يحاول الهروب إلى الأمام، ويتوهم أنه يمثل المقاطعين، معتبرا أن العزوف تحول إلى ظاهرة جراء تراكمات ”لا يحق لأحد أن يكون ناطقا باسمه أو يعتبر نفسه رئيسا لحزب المقاطعين، لأن الذي ينصّب نفسه رئيسا لحزب المقاطعين يفعل تماما كما تفعل السلطة.. تنصب نفسها علينا رغم أنوفنا”.

وسار الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي في نفس المنحى، حيث أكد أن الحقوق السياسية للمواطن لابد أن تفتك بالنضال والمقاومة والمشاركة السياسية الواسعة لملء الفراغ السياسي بالنخبة الثقافية، مبرزا أن العزوف الانتخابي يولد الفراغ السياسي الذي يدمر مستقبل الجزائر ويحبط العزيمة السياسية للمواطن.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إن العزوف الانتخابي في حال وقوعه فإن الحكومة هي المسؤولة عن ذلك داعية المواطنين على فرض التغيير من خلال الصندوق.

بالمقابل، ذهب الأمين العام لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أبعد من ذلك، بعد أن أكد بأن لديه ضمانات ومعلومات بأن الاستحقاق الانتخابي المقبل لن يشهد أي تزوير، بسبب أن الحكومة لن تستطيع المغامرة ومواجهة السنوات القادمة التي وصفها بالأصعب، إذ أن الجزائر تمرّ حاليا بأصعب فترة، كون الحكومات المتعاقبة لم تقم بما يجب عليها من حيث بناء اقتصاد قوي.