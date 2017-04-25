قال وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى ”أن الجزائر لا تحارب الطائفة الاحمدية أو تعمل على القضاء عليها إنما الجماعة تنشط خارج القانون وتحاول تأسيس دولة داخل دولة من خلال نشاطها في جمع التبرعات” .

وكشف أمس عيسى في ندوة حول حرية المعتقد بحضور اعضاء من السلك الدبلوماسي عن سجن 121 جزائري من الطائفة الاحمدية واستدعاء 123 آخر حسب تقرير من الطائفة الاحمدية من لندن، ما يؤكد حسبه ان الامر ليس بالصورة التي يروج لها الاعلام وبعض المنظمات الدولية من تضييق على الديانات، موضحا ان السلطات اكتشفت جمع هؤلاء لتبرعات دون رخصة، كما أن نشاطهم غير قانوني”. وتابع الوزير” كما اكتشفنا متابعة شباب وشيوخ في وهران لخطبة للطائفة من لندن ، وهو ما يعد تعدي على قوانين الدولة”. في المقابل اشار الوزير عيسى إلى ” طلب الامريكيين تكوين ائمة في الجزائر”، وقال ”لا عقدة لنا في تكوين امام شيعي بعد طلب مسؤولين امريكيين ايفاد 5 ائمة من بينهم امام شيعي للتكوين في الجزائر”، موضحا ان ” الصين وروسيا ايضا التحقوا بقائمة الدول التي تطلب تجربة الوزارة في تأهيل الائمة فضلا عن فرنسا وايطاليا تحسبا لشهر رمضان.