أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، من برج بوعريريج على ”ضرورة دعم الاستثمار الخاص لتحقيق إقلاع اقتصادي للبلاد”.

ورافع أويحيى في تجمع شعبي نشطه بالقاعة المتعددة الرياضات بوباعية ساعد، بعاصمة الولاية، في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة ”لدعم الاستثمار والمستثمرين ومساعدتهم من خلال تذليل العقبات أمامهم من أجل إنشاء مناطق صناعية جديدة ومنه تعزيز الإنتاج الوطني لدعم اقتصاد البلاد”.

وقال في هذا السياق إن ”الجزائر تبنى بسواعد أبنائها ولابد من تشجيع ودعم الاستثمار الخاص المنتج الذي يخلق فرص العمل ويدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات”، مشيرا إلى ضرورة ”رد الاعتبار لقيمة العمل”. ”إن الأزمة تلد الهمة وإن الظرف الصعب الذي تمر به البلاد منذ قرابة ثلاث سنوات إثر انهيار أسعار المحروقات، سيدفع الجزائري إلى العمل والإنتاج أكثر ومنه بناء اقتصاد قوي خارج قطاع المحروقات”، حسب ما أشار.

وذكر أويحيى في هذا السياق ببرنامج حزبه قائلا إن هذا الأخير يعمل من أجل ”تنمية البلاد وإنجاح برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة انطلاقا من أربعة محاور ترتكز على الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين تسيير شؤون البلاد”، مرافعا من أجل ”منح البلديات صلاحيات أوسع في مختلف المجالات، إضافة إلى مواصلة الدعم الفلاحي وكذا إنشاء صندوق دعم المناطق الجبلية”. كما أكد ذات المسؤول الحزبي على مواصلة حزبه دعم السياسة الاجتماعية والعمل على تحسين ظروف حياة الجزائريين، قائلا إن ”حزب التجمع الوطني الديمقراطي لن يتراجع عن مساره وخياراته الاستراتيجية المبنية على دعم مختلف الفئات الاجتماعية ومكونات المجتمع بما فيها الفئات الهشة والشباب”.

وأشار في ختام تدخله إلى أن ”وحدة الجزائر خط أحمر لا يجب تجاوزه والجزائر فوق كل اعتبار”، مشددا ”على ضرورة تمسك المواطن بوطنه وبالإسلام السني المالكي وقطع الطريق أمام التيارات الفكرية والدينية الدخيلة”، داعيا المواطنين للتوجه بقوة يوم 4 مايو المقبل إلى مكاتب الانتخاب والتصويت لصالح قوائم حزبه.