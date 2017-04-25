تأمين المياه المتوسطية ومواجهة الإرهاب القادم من قوارب ”الحراڤة”

درست أمس مبادرة (5+5 دفاع) والتي تضم مجموعة خمس دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس، بالجزائر التحديات الأمنية التي تؤرق دول البحر الأبيض المتوسط، خاصة ما تعلق بمحاولة بعض الجماعات الإرهابية استغلال المياه الإقليمية المتوسطية من أجل التحرك بين ضفتي البحر عن طريق استغلال قوافل الحراڤة، وهي الخطورة التي حذرت منها قيادة الجيش الشعبي الوطني مؤخرا، فضلا عن حماية المياه المتوسطية من خطر القرصنة، إلى جانب التطرق لمواضيع التعاون المشترك بين تلك البدان خاصة ما تعلق بتبادل المعلومات الإستخباراتية والتكوين في المجال الأمني.

نظم الجيش الوطني الشعبي ممثلا في قيادة القوات البحرية، أمس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، الاجتماع التاسع لرؤساء أركان بحريات البلدان الأعضاء في مبادرة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج أنشطة التعاون العسكري المتعدد الأطراف لهذه المبادرة لسنة 2017. وأشرف على هذا الاجتماع نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق ڤايد صالح، قائد القوات البحرية اللواء حولي محمد العربي، بمشاركة رؤساء أركان بحريات البلدان الأعضاء في المبادرة.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أكد اللواء حولي محمد العربي على أهمية هذا الاجتماع والذي يمثل - كما قال - ”فرصة ثمينة وإطارا متميزا لتبادل وجهات النظر والخبرات، وكذا مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك لبحرياتنا قصد المضي قدما نحو تجسيد الأهداف المرجوة من خلال هذه المبادرة، التي أصبحت مرجعا في ميدان التعاون الجهوي”. وبعد أن نوه قائد القوات البحرية بـ”الحرص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للعمل المشترك في إطار هذه المبادرة”، أكد في نفس السياق أن ”القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تسهر على توفير كل الوسائل والامكانيات للقوات البحرية الجزائرية من أجل التصدي للتهديدات الأمنية واعية بوجوب العمل المشترك في إطار التعاون الأمني الجهوي، لا سيما ضمن المبادرة (5+5 دفاع)” وذلك - كما أضاف - ”طبقا للقوانين الدولية ومع الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية لكل الدول”. للإشارة فإن هذا الاجتماع يهدف إلى تبادل وجهات النظر والتجارب المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، لتدعيم وتعزيز التعاون بين بحريات بلدان المبادرة في مجال السلامة، المراقبة والأمن البحريين في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. كما تعد هذه المبادرة آلية فعالة لتعزيز التعاون بين بلدان ضفتي البحر المتوسط أساسها الثقة المتبادلة.