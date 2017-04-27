دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، سكان بجاية إلى قطع الطريق أمام دعاة المقاطعة والتي قال أنها تنشط في الخفاء وتحاول التشويش على التشريعيات المقبلة، وأضاف أويحيى الذي نشّط تجمعا شعبيا بدار الثقافة ببجاية أمس أن الأرندي ليس حزب شكارة، وعملية اختيار الأشخاص تمت بدقة ونزاهة، مضيفا أن الحزب له برنامج طموح يرتكز على أربع نقاط هامة تتعلق أساسا بوجوب ضمان أمن واستقرار البلاد في جميع الجبهات لضمان الوحدة الوطنية إلى جانب تسيير عقلاني لموراد البلاد وتوزيعها بشكل عادل بين طبقات المجتمع.

وأضاف أويحيى أن الأرندي يدافع أيضا عن السياسة الاجتماعية لمرافقة المحتاجين، مشيرا إلى أن عهد البترول انتهى كون هذا المورد تتحكم فيه الدول العظمى، وما بقي سوى فرض البديل لضمان البقاء والاستمرارية، كما رافع للامركزية التسير لمحاربة البيروقراطية وتوسيع الحاجة وتلبيتها بشكل أفضل وفق النمط المحلي، ومتطلبات السكان.