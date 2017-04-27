كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال عن اتصالات سيقوم بها مع ولاة الجمهورية، من أجل وضع جهاز خاص لتوفير بطاقات الناخب عبر الدوائر والبلديات لأصحابها، من أجل التصويت بقوة في استحقاقات الرابع ماي المقبل، مؤكدا أن العملية يشترط التعجيل فيها لضمان قفزة نوعية في الممارسة الديمقراطية، خصوصا وأن العملية القديمة التي سيتم اعتمادها، تتطلب وضع خاتم في ورقة الانتخاب، مؤكدا أن الجزائريين لا يخافون التزوير بقدر خوفهم من ”الأيادي النظيفة”. أبدى دربال خلال زيارة له قادته إلى ولاية تيزي وزو، سخطا حيال بعض الممارسات التي ميزت بها التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة، والتي لم تحترم أماكن الإشهار الخاص بها إلى درجة تحويل المنازل والمقاهي الشعبية إلى فضاء لها وحتى على مستوى المركبات والهيئات الأخرى ما يتنافى ــ حسبه ــ والقانون، مؤكدا أن أصحاب هذه الممارسات يعتبرون أنفسهم ”قافزين” على حد قوله. وأبدى دربال انزعاجه من عدم استغلال القاعات المخصصة للأحزاب خلال الحملة الإنتخابية في حين توجه البقية إلى الخارج للترويج لبرامجهم الانتخابية رغبة منهم في خلق الإثارة واستمالة الشعب. وأكد في موضوع التزوير أن الحديث عن الأمر سابق لأوانه ولا يمكن التطرق إلى هذا الفاصل رغم أن الحملة الانتخابية كانت حسنة أو مقبولة عموما رغم وجود نقائص وتجاوزات من طرف المترشحين، الذين قال أنهم التزموا باللاأخلاقية وهم يحاولون الاعتداء على الفضاء الأزرق الذي لا يمكن مراقبته، مؤكدا أنه لا يمكن استغلال الدين لأغراض سياسية، ولا يمكن تحويل المساجد ودور العبادة للترويج للحملة الانتخابية فالمسجد لا يتبع لأي حزب سياسي والجزائر ليست دولة علمانية.