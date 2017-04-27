استقبل، أمس، الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر وزارة الدفاع الوطني، وزيرة دفاع جمهورية كينيا ريتشال أوور أومامو، التي تقوم، على رأس وفد عسكري هام، بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأجرى الطرفان محادثات ثنائية بحضور ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا القائم بالأعمال لدى سفارة كينيا بالجزائر وأعضاء الوفد المرافق لوزيرة الدفاع الكينية.

وقد تناولت هذه المحادثات حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه إلى مجالات تخدم المصالح المشتركة للبلدين، تجسيدا للرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين وحرصهما المتقاسم على ترقيته وتطويره. كما عكف الطرفان على تبادل التحاليل ووجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.