قالت مصادر مطلعة إن الوزير الأول عبد المالك سلال، سيقوم خلال الزيارة التي تقوده اليوم إلى ولاية تمنراست بعرض وشرح معالم الخطة التنموية الجديدة الموجهة للجنوب بصفة عامة، وعاصمة الآهڤار بصفة خاصة.

وأوضحت ذات المصادر أن سلال سيلتقي خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تمنراست، بالمجتمع المدني والسلطات المحلية لعرض وشرح معالم الخطة التنموية الجديدة الموجهة للجنوب بصفة عامة، وعاصمة الآهقار بصفة خاصة. ومن جهة أخرى سيقف الوزير الأول على سير عديد المشاريع التنموية الجاري إنجازها في هذه الولاية والولاية المنتدبة لعين صالح.

وسيرافق الوزير الأول في خرجاته الميدانية لولاية تمنراست عديد وزراء القطاعات المعنية بورشات تنموية جار إنجازها ضمن برنامج المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في قطاعات الموارد المائية، السكن والعمران، بالإضافة إلى التكوين المهني والتربية الوطنية. ومن المتوقع أن يتفقد الوزير الأول عبد المالك سلال، ووفد الوزراء المرافق له، أيضا الولاية المنتدبة عين صالح التي مرت عليها سنتان ونصف السنة من ترقيتها من دائرة إلى ولاية منتدبة. للتذكير فقد باشر سلال سلسلة زيارات ميدانية إلى عدد من ولايات الوطن منذ قرابة الشهر، استهلها بزيارة قادته إلى ولاية الوادي، ثم الجلفة فوهران وأخيرا باتنة. وبعد الزيارة التي تقوده اليوم إلى ولاية تمنراست سيقوم سلال بزيارة إلى ولاية المدية يوم السبت المقبل، فيما ينتظر أن يختتم زياراته الميدانية الأحد المقبل بولاية سطيف التي قد تكون آخر محطاته.