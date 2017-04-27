فقدت الجزائر خمس مراتب متتالية في التصنيف العالمي لحرية التعبير في العالم، مقارنة بالسنة الماضية بعد إدراجها في المرتبة الـ134 من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، لسنة 2017، ولم يستثن التقرير حتى أعرق الديمقراطيات في تدحرجها في مجال حرية التعبير.

وجاء التصنيف الجديد الذي كشفت عنه منظمة مراسلون بلاحدود، الخاص بالسنة الجارية 2017، سوداوي ليس فقط على الجزائر وإنما حتى على أعرق الديمقراطيات في مجال حرية التعبير، حيث وصف الوضع العام بالمقلق. وبالنسبة للجزائر، فقد سجلت المنظمة تراجعها بخمس رتب كاملة، خلال السنة الجارية، مقارنة بالسنة الماضية 2016، وهي الرتب التي فقدتها الجزائر، بسبب عدة معايير اعتمدتها المنظمة في الترتيب الدولي لحرية التعبير في العالم. واستعملت المنظمة عبارات التدحرج لتشخيص النزول المسجل، ما جعلها تضع بلادنا في خانة ”الوضعية الصعبة”، وهذا بسبب عراقيل عديدة تحول دون حرية التعبير في الجزائر.

ومن بين المعايير التي استدلت بها منظمة مراسلون بلا حدود، هو التقليل من الهجمات التي تتعرض لها حرية التعبير في الجزائر، بالإضافة إلى الدعاية المغرضة والتضييق في المجال الديمقراطية، وسيطرة وتأثير رجال أقوياء على سير الحقائق. وتناول التقرير الجديد خطر التراجع الكبير لحرية التعبير في العالم بما فيه بعض الديمقراطيات الهامة بالعالم، وذكر أن ”هوس الرقابة وعدم احترام مصادر المعلومات ساهم بشكل كبير في تدحرج الكثير من البلدان كانت مصنفة أمس كبلدان ”فضيلة”، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المرتبة ”42” متراجعة بنقطتين وبريطانيا في المرتبة 40 متراجعة هي الأخرى بنقطتين والشيلي في المرتبة 33 متراجعة بنقطتين ونيوزيلندا الجديدة في الترتيب 13 متراجعة بـ8 درجات كاملة”.

وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود، نماذج عن التراجع الحاصل في مجال حرية التعبير في العالم، وأخذت الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج وأعربت عن قلقها الشديد من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفرض بريطانيا لنظام بركسيت، والذي شجع حسب المنظمة الخطاب المعادي لحرية التعبير، وخلص التقرير في الاخير للتأكيد على أن هذا التراجع في الديمقراطيات يصيب ”بالدوار كل من يؤمنون بأنه بدون حرية صحافة متينة فإن الحريات الأخرى لن تكون مضمونة، أو مكفولة” على حد تعبير كرستوفر دولاوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود.