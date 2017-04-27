أكد ”الأفافاس” أن مشاركته الانتخابية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى المشاركة في الحكم، ما دامت الجزائر لم تنتقل عبر إجماع وطني وشعبي لبناء جمهورية ثانية، جمهورية الدولة الديمقراطية والاجتماعية، موضحا أن ديباجة البرنامج تؤكد على أن مشاركة حزب جبهة القوى الاشتراكية لا يمكن أن تكون إلا ربحا لفضاءات النضال داخل المجالس المنتخبة.

وشدد ”الأفافاس” في منشور له على صفحته الرسمية على ”الفايسبوك” على أن النضال السياسي وسيلة لبناء المجتمع ودولة الحق، في حين أن العزوف السياسي لا يمكن إلا أن يكون سلاح دمار شامل للمجتمع قد يمهد لانهيار الدولة، موضحا أنه في ظل النظام الاستبدادي الذي تم تصميمه وإنشاؤه ضد مصالح الشعب، فمشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات لا تهدف إلى تقاسم السلطة بل تصبو بوضوح إلى تعزيز فتوحات النضال السياسي، وفي مواجهة آلة النظام التي تهدف - حسب ”الأفافاس” - إلى القضاء الشامل على كل أشكال الحياة السياسية داخل المجتمع.

وقال حزب الدا الحسين إنه يركز على أداء مهامه الرئيسية والتزاماته السياسية، لأن الخطر الأول الذي يهدد البلاد - كما تؤكد على ذلك جبهة القوى الاشتراكية - هو تلاقي عصب النظام والتحالفات الدولية وفقا لمصالح ذات مقاربة متوحشة، والتي لا صلة لها بالمصلحة العامة.

وأشار حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى أن برنامجه أعاد مطلبه الأساسي منذ تأسيسه والمتمثل في انتخاب مجلس وطني تأسيسي، مبرزا أن الدولة الاجتماعية التي يسعى الأفافاس لبنائها، يجب أن تفرض نفسها من خلال إقامة خدمة عمومية قوية قادرة على ضمان احتياجات المواطنين للوصول إلى جميع وسائل الراحة للحياة الحديثة.

وأوضح ”الأفافاس” أن أول أولوية يسعى لضمانها هي الجانب الاجتماعي، من خلال تعبئة المجتمع لمواجهة المشروع الأولي لقانون العمل، الذي يسعى لتقويض التحويلات الاجتماعية ونظام التقاعد، والذي يرسم الوضع الجديد للعمال وفقا لإرادة قوى المال بتعميم عقود العمل المحددة المدة، وباستحداث العمل المؤقت والتعاقد والذي يعرض أصحابها إلى مزيد من الضعف، الأمر الذي سيؤدي ـ حسب حزب الدا الحسين ـ إلى تفاقم عدم الاستقرار الذي يميز حاليا العمل في الجزائر.