طالب موظفو قطاع التربية بالجنوب من وزيرة التربية نورية بن غبريط بضرورة التدخل من أجل تسوية ملفاتهم المتعلقة بتسوية مخلفات التعويض النوعي عن المنصب، وكذا صرف منحة الامتياز المتأخرة بأثر رجعي منذ سنة 2008 لمختلف الأطوار.

أكد موظفو التربية في رسالة وجهوها لمديري التربية لولايات الجنوب ومديري المتوسطات والثانويات ومفتشي التعليم الابتدائي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أنهم متمسكون بمطالبهم التي تتمثل في رفع من قيمـة منحة المردودية وتنقيطها لجميـع موظفـي الأسـلاك المشتركـة والعمال المهنيين واحتسابها بأثر رجعي من 1 جانفي 2008، بناءا ما ورد في التعليمية الوزارية المشتركة المؤرخة في 1 نوفبمبر 2013 والتي تعدل التعليمة الوزارية الصادرة في 1996 المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 95-300، والتي تؤكد أن الموظفين الذين تم إدماجهم وتوظيفهم أو ترقيتهم إلى رتب تعادل أو تفوق رتبة متصرف إداري ابتداء من 1 جاني 2008 إلى 31 ديسبمبر2011، والذين لم يستفيدوا من منحة الامتياز، يستفيدون على سبيل التسوية من هذه الامتيازات للفترة الممتدة من 1 جانفي 2008 إلى 31 دسيمبر 2011 على أساس الأجر الأساسي القاعدي لوضعية الجديدة للرتبة ووفقا للتصنيف السابق للرتبة المعنية سب شبكة الأجور سارية المفعول ند تاريخ 31 ديسمبر 2007.

وطالبت مصلحة المستخدمين من مسؤولي المؤسسات تزويدها بالملفات وجمعها من أصحابها وملء الاستمارات المرافقة بكل عناية وتسليمها بالبريد المحمل وإلى المتوسطات المكلفة بجمع الملفات قبل 30 ماي 2017، حتى يتمكن عمال التربية من دراسة الحالات المذكورة في التعليمة وتسويتها بعد استلام الاعتمادات المالية، حيث يتعلق الأمر في كل من الطور الابتدائي فتطال أساتذة الرئيسين للتعليم الابتدائي صنف 12 ومديري مدرسة ابتدائية صنف 12 والذين تم ترقيتهم إلى رتبة مدرسة ابتدائية، انطلاقا من رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي للفترة الممتدة من 1جانفي 2008 إلى 31 ديسبمبر 2011 فقط، أما فيما يخص الطور المتوسط تمس العملية مستشار التربية صنف 13 وكذا الذين تم ترقيتهم إلى هذه الرتبة قبل التاريخ المذكور سلفا، أو إلى أستاذ تعليم متوسط صنف 12 ومديرو المتوسطات وهم الذي تم ترقيتهم إلى رتبة مدير بناء على رتبهم الأصلية مع استفادتهم من المنصب العالي فقط أي المنحدرون من رتبة مستشار التربية صنف 13 وأستاذ تعليم متوسط صنف 12.

أما بخصوص الطور الثانوي بمستشاري التربية صنف 13 الذين أدمجوا في رتبة مستشار تربية ابتداء من 1 جانفي 2008 إضافة إلى الذين تم ترقيتهم إلى هذه الرتبة من التاريخ المذكور إلى 31 ديسمبر 2011 فقط، وكذا أستاذ تقني في الثانوي ”رئيسي أشغال” الصنف 12 والمرقون من رتبة أستاذ تقني في الثانوي رئيس ورشة إلى رتبة تقني في التعليم الثانوي رئيس أشغال.