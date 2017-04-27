كشفت عمليات البحث والتمشيط لمفارز للجيش الوطني الشعبي 13 مخبأ للإرهابيين عثر بداخلها على 93 قنبلة تقليدية الصنع منها 40 قنبلة جاهزة للاستعمال ومواد متفجرة ومعدات تفجير بولاية تبسة. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه ”في إطار مكافحة الارهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يومي 25 و26 أفريل بتبسة 13 مخبأ للإرهابيين عثر بداخلها على 93 قنبلة تقليدية الصنع منها 40 قنبلة جاهزة للاستعمال بالإضافة إلى مواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من المواد الغذائية والألبسة والأفرشة”. وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 27 أفريل 2017 بجيجل، عنصر دعم للجماعات الإرهابية.