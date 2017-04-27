تم أول أمس منح بطاقات تقاعد لـ192 فردا من قدماء الحرس البلدي المنحدرين من بلديات المدية ودراع السمار وتمزقيدة (دائرة المدية) وذلك في إطار التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الشريحة.

وتعد هذه العملية التي احتضنتها دار الثقافة ”حسن الحسني” بحضور السلطات المحلية الثانية من نوعها في غضون شهر، حيث تم في نهاية مارس الماضي تسليم بطاقات التقاعد لـ190 فردا من الحرس البلدي. وأوضح ممثل عن قدماء الحرس البلدي لولاية المدية جمال كاملي أن 4254 فردا معنيا بهذه العملية مشيرا إلى أن متقاعدين آخرين سيستلمون ”تدريجيا” بطاقاتهم على مستوى الدوائر التي يقطنون بها. كما استفادت هذه الشريحة من إجراءات أخرى لاسيما فيما يخص الحصول على سكنات والمساعدة على إنشاء مؤسسات مصغرة حسبما علمت وأج من مصالح الولاية. واستنادا للأرقام المعلن عنها من طرف مصالح الولاية فقد تم في هذا الصدد قبول 1981 طلب سكن من بين 3512 طلبا تم إيداعه على مستوى البلديات بالإضافة إلى منح 76 قرض مالي في إطار جهاز المساعدة على إنشاء مؤسسة مصغرة.