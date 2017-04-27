قرر والي تيارت بن تواتي عبد السلام، إلغاء قرارات وعقود الامتياز لعدد من المستثمرين وحسب ما كشف عنه بيان للولاية، فإن القرار جاء، بعد لقاء الوالي بـ117 مستثمر، استفادوا من عقود الاميتاز بالمنطقة الصناعية منذ 2014 ولم ينجزوا مشاريعهم، أين التقى بهم لمعرفة العراقيل والصعوبات التي تواجههم وخلال اللقاء تبين أن هؤلاء تبريراتهم واهية، أين تم الكشف أنه يوجد 53 مستثمر لم يودعوا ملفات رخص البناء و64 أودعوا رخص البناء لدى مديرية التعمير، لكن 21 منهم فقط سحب الرخصة.

ألغى والي ولاية تيارت، قرارات وعقود الامتياز لمستثمرين بالمناطق الصناعية والتي مكنت من استرجاع 33 عقار صناعي وجاء هذا خلال لقاء نظمه والي الولاية مع 117 مستثمر تم منحهم قرارات وعقود الامتياز منذ سنة 2014 لإنجاز مشاريع، أين تم تسجيل وجود 53 مستثمر لم يودعوا ملفات رخص البناء، في حين أودع 64 منهم ملفات رخص البناء على مستوى مديرية التعمير، سحب منها 21 رخصة فقط، حيث استمع لهم وتبين أن من بين هؤلاء مستثمرين غير جادين، ولم يقدروا على دفع أتاوى رخص البناء والعقود وعليه تم إلغاء قراراتهم وبالتالي استرجاع 33 وعاء عقاري صناعي، حيث لم يلتزم هؤلاء بدفت الشروط الذي يحدد أجال إنجاز المشاريع ودخول المصانع في الخدمة وهذا رغم التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم.