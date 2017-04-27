يرتقب استلام أزيد من 100 مشروع سياحي عبر الوطن خلال السنة الجارية 2017 حسبما أفاد به أول أمس بغليزان وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري.

وأبرز الوزير خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد لواقع قطاعه بالولاية أن هذا العدد من المرافق السياحية المرتقب استلامها خلال السنة الجارية هي من ضمن 584 فندقا يجري إنجازه عبر مختلف مناطق الوطن.

وأوضح نوري أن هذه الهياكل التي ستدعم الحظيرة الفندقية الوطنية ستعزز قطاع السياحة ”بما يسمح لأن تكون الجزائر وجهة سياحية جاذبة” خصوصا في ظل الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها واستقرار الأوضاع الأمنية بالوطن.

كما أشار إلى سعي الوزارة لإعادة تأهيل المنشآت الفندقية والسياحية القديمة التي تعود إلى سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وقال الوزير في هذا الإطار أن ”هناك برنامج كبير أقره رئيس الجمهورية لإعادة عصرنة وتحديث المؤسسات الفندقية المتواجدة عبر التراب الوطني تم تخصيص له أزيد من 70 مليار دينار”.

ولدى زيارته لمعرض للصناعة التقليدية والمنتجات المحلية بدار الصناعة التقليدية والحرف بالولاية أشار الوزير إلى أهمية قطاع الصناعة التقليدية كونه ”حساسا وأساسيا يساهم بحوالي 270 مليار دج في الدخل القومي الخام ويشغل 850 ألف عامل منهم أزيد من 240 ألف حرفي”.

وأكد في ذات السياق ضرورة مساهمة قطاع السياحة والصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى الظرف الاقتصادي الصعب والحساس الذي تمر به الجزائر كغيرها من البلدان المصدرة للمحروقات جراء انخفاض سعر البترول على مستوى الأسواق الدولية.

وقد استهل وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية زيارته للولاية بتدشين المقر الجديد لمديرية السياحة الذي يتربع على 400 متر مربع ويضم 38 مكتبا والذي كلف انجازه أزيد من 46 مليون دينار.

كما دشن وحدة الزربية المتواجدة ببلدية القلعة التي استفادت من عملية ترميم وإعادة تأهيل بغلاف مالي يقارب 10 ملايين دينار وتمت تسميتها بالمناسبة باسم الشهيد بالي الحبيب.

ويعود إنشاء هذه الوحدة التي تتربع على مساحة 700 3 متر مربع إلى سنة 1970 غير أنها توقفت عن الإنتاج في سنوات الثمانينات من القرن الماضي ”بفعل نقص مادة الصوف وارتفاع سعرها وكذا منافسة الزربية الصناعية التي تسوق بسعر أقل” كما أشير إليه.

كما تضمن برنامج زيارة الوزير وضع حجر الأساس لإنجاز فندق من أربع نجوم تابع لمجمع ”منزلي” وذلك في إطار الاستثمار الخاص وذلك باستثمار يفوق 2 مليار دينار. ويتسع هذا المشروع لـ221 سريرا ويضم 125 غرفة ويحتوى على قاعة حفلات ومحلات مختلفة.