كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف، عن جملة من الإجراءات الاستثنائية والتسهيلات لتحفيز العمال غير الأجراء، تتمثل في إعفاء مستحقات التأخر في دفع اشتراكات السنوات السابقة بنسبة 100 بالمئة بالنسبة للمشتركين الذي يحوزون على ”عذر مقنع”، أما غير ذلك فسيتم إعفائهم من دفع مستحقات الضريبة بنسبة 50 بالمائة فقط.

أكد المدير العام لـ”كاسنوس” عاشق يوسف في اتصال مع”الفجر” أمس، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، قدم جملة من الإجراءات الاستثنائية والتسهيلات لتحفيز العمال غير الأجراء، تتمثل في إعفاء بنسبة 50 بالمئة من مستحقات التأخر بالنسبة للعمال المنتسبين، الذين سيتقربون طواعية من الصندوق وقبل 30 جوان، وأكد المتحدث أن العمال غير الأجراء مدعوون إلى التقرب طواعية من وكالات الصندوق من أجل دفع اشتراكاتهم للسنة الجارية، مما يسمح هذا الإجراء بالاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكات السنوات السابقة في إطار جدولة لدفع بالتقسيط وإيداع فيما بعد، طعن بشأن طلب الإعفاء من دفع مستحقات التأخر بنسبة 50 بالمئة.

وكشف مدير ”كاسنوس” عاشق أنه سيتم إعفاء مستحقات التأخ في دفع اشتراكات السنوات السابقة بنسبة 100 بالمئة بالنسبة للمشتركين الذين يحملون عذرا قويا لمصالح ”كاسنوس”، مبرزا بأن الصندوق أدرج هذا الإجراء التسهيلي، من أجل تمكين المنتسبين غير الأجراء من تسوية وضعيتهم.

في حين أعلن المدير العام لـ”كاسنوس” شوقي عاشق سابقا أن الصندوق سيطبق إجراءات ردعية ضد المخالفين من المؤمّنين اجتماعيا، ممن لم يدفعوا اشتراكاتهم إلى الصندوق بعد تاريخ 30 جوان، حيث ستصل العقوبة إلى حجز الممتلكات أو الحجز على الأرصدة أو البنوك وتوقيف النشاط لمن لم يستجب لعمليات الدفع لحقوق التأمين الاجتماعي على اعتبار أن العملية إجبارية بنص القانون، مشيرا إلى أن النتائج المحققة لغاية الآن تعد جيدة وكفيلة بإعطاء نفس جديد للصندوق لكن يجب تحقيق أحسن النتائج، من أجل النمو الاقتصادي، وكذا لإنعاش الخزينة العمومية، كما ستساهم الأموال التي تُحصّل جراء العملية في تحقيق مداخيل هامة، من شأنها أن تساهم في تغطية كل النفقات السنوية للصندوق المتعلقة بالتسيير.