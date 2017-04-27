يشرع اليوم 955.426 ناخبا من أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، والبالغ عددهم 8 نواب في إطار الانتخابات التشريعية لـ4 ماي 2017 وذلك عبر 61 مركز تصويت. وتوزع مقاعد المجلس الشعبي الوطني الموجهة للجالية الوطنية بالخارج على أربع مناطق جغرافية بمعدل نائبين لكل منطقة ومن ضمن المناطق الجغرافية الأربعة توجد اثنتين في فرنسا منطقة بباريس ومنطقة مارسيليا كما تشمل المقاطعات الدبلوماسية في المغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا وكذا المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية لأمريكيا وباقي دول أوروبا من خارج فرنسا وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية هناك 61 مركز اقتراع و390 مكتب تصويت تحت تصرف أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف. ويوجد أهم تمركز للجالية الوطنية بالخارج في فرنسا التي تعد 763.313 ناخبا مسجلا: 463.260 في منطقة الشمال و300.053 في منطقة الجنوب حسب التوضيحات التي قدمها المنسق القنصلي بسفارة الجزائر في فرنسا. وأشار ذات المسؤول إلى أنه سيتم بالموازاة فتح 186 مكتب اقتراع في المقرات القنصلية وخارجها بالنسبة للضواحي البعيدة عن المراكز القنصلية قصد تمكين الناخبين من اختيار نوابهم من بين 19 قائمة لمنطقة الشمال و14 لمنطقة الجنوب، وعلى عكس الانتخابات السابقة ستجري الانتخابات التشريعية بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة في فرنسا في ظرف ثلاثة أيام هي السبت، الأحد، وكذا الخميس 4 ماي من الثامنة صباحا إلى غاية السابعة ليلا.