حمّلت زعيمة حزب العمال لويزة حنون النظام الحالي المسؤولية عن تردي الأوضاع على جميع الأصعدة، داعية إلى رحيله، حيث صرحت أن النظام الذي يدير ظهره للشعب سيقدم لاحقا تنازلات للخارج، مؤكدة أنه قد حان الأوان لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي بفعل رفض الشعب لعديد القوانين لاسيما قانوني العمل والصحة.

قالت حنون أول أمس الخميس خلال تجمع شعبي نشطته بدار الثقافة مولود معمري في إطار حملتها الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي الداخل، أن ”الشعب الجزائري يعيش اليوم حالة إحباط ويأس خوفا على مستقبل البلاد التي دخلت في مازق ومتاهات سببها أصحاب المال والنفوذ بالمفترسين بدعمهم من طرف النظام الذي لا يملك أية قاعدة شعبية اجتماعية”.

وشددت حنون على أنه ”قد حان الأوان لفرض القصاص وتطبيق شعار من أين لك هذا”، داعية إلى إزاحة أحزاب الموالاة كخطوة أولى لدفع النظام إلى الرحيل، حيث استحال إصلاحه من الداخل، معتبرة أن انهيار أسعار النفط نزع القناع عن طبيعة النظام الحالي الذي لم يتمكن ــ حسبها ــ من تحقيق متطلبات الشعب فراح يفرض الرقابة وحضر المسيرات وقمع الإضرابات، مضيفة أن الوضع زاد تعقيدا منذ الأزمة المؤسساتية التي بدأت مع 2015 ولحقتها سياسة التقشف المفروضة، محذرة من استفحال الظلم وأشكال الفساد ما قد يمهد لعودة سنين الجمر والإرهاب بعدما تمر البلاد اليوم بمرحلة مفصلية.

وقالت حنون في سياق متصل أن المال الوسخ يعمّ الحملة الانتخابية في ظل إحباط سياسي كبير وظروف غير عادية فراحت تهاجم رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الذي يروّج ــ حسبها ــ لإنجازات ايجابية للهيئة التي يتولى رئاستها، في الوقت الذي يثبت الواقع عكس ذلك في حملة انتخابية ملوّثة منذ بدايتها بفعل سيطرة لاسيما الافلان الذي يستعمل حسبها وسائل الدولة في حملته الانتخابية دون ردعه من طرف اللجنة. طبقا لها.