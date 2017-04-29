حضرت أمس كل من زهرة ظريف بيطاط وخليدة تومي تجمع الأمينة العامة لحزب العمال بالعاصمة لويزة حنون، حيث أكدت الأخيرة أن حزبها سيقف بكل حزم في وجه الفاسدين الذين سيكونون ضمن الطاقم الحكومي المقبل، وسيدفع بكل ما لديه من قوة سياسية من أجل عرقلة تحركات الفاسدين ومساءلتهم في مبنى البرلمان، مضيفة في الوقت ذاته أن حزب العمال لن يقبل بنماء الأقلية من رجال المال الفاسدين، على حساب الأغلبية من الطبقة المتوسطة من الشعب، قائلة ”نحن لن نقبل باعتلاء رجال المال الفاسد وهم أقلية على حساب الأغلبية من الشعب الجزائري، سنناضل بكل قوة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها والوقوف في وجه الفاسدين”. وأضافت حنون ”سنعمل على محاسبة الحكومة المقبلة عن أي تصرف يصب في مصلحة رجال المال ولا يخدم المواطنين”. وأكدت حنون أن حزبها يملك قاعدة شعبية كبيرة أكبر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي سرق مقاعدها البرلمانية السابقة بمساعدة السلطة.