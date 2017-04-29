قال القيادي في جبهة القوى الاشتراكية ورئيس المجلس الولائي السابق حسين هارون، بحضور إطارات من الحزب على غرار الأمين الفيدرالي والرئيس الحالي للمجلس وأعضاء القائمة الانتخابية للأفافاس، في تجمع شعبي عقد أمس بتيزي وزو، أن الأرسيدي يريد إدخال منطقة القبائل في مشاكل عرقية بفعل تلاعبه بالبيئة، بعدما راح أعضاء المجلس الولائي يرفضون مسابقة عيسات رابح لأحسن وأنظف مدينة لعدم قناعتهم بالمشروع، إلى جانب تحميله أيضا الأفالان مسؤولية تعفن الممارسات السياسية بالجزائر بالإبقاء على النظام الواحد رغم التعددية الحزبية.

وأضاف أنه آن الأوان لقطع الطريق على من أسماهم ”الكذابين”، في إشارة منه إلى بعض الوزارء الذين وعدوا سكان القبائل بوعود معسولة دون تجسيدها على غرار محطة برية بكامل المواصفات ومركب الأم والطفل، إلى جانب السكة الحديدية ومنشأة قاعدية أخرى كما هو الحال لملعب 50 ألف مقعد ببوخالفة. وأضاف المتحدث الأفافاس أمام متصدر قائمة الحزب بتيزي وزو لتشريعيات ماي المقبل عزيز بلول - صديق الراحل حسين آيت أحمد - أن النظام الحالي عليه الرحيل وترك المجال للذين يريدون العمل والتقرب أكثر من السكان.

وحذر الأفافاس من خلق حرب أهلية بالوطن بفعل التقشف الحاصل وسياسة اليد الوسخة التي تعمل على دعم أصحاب الشكارة وإبعاد الأغلبية من الساحة لصالح الأقلية. وأضاف الحزب أن نظام التعليم اليوم تجاوزه الزمن ولا ينفع في أي شيء مع عرقلة أصحاب النفوذ للاستثمار، إشارة منه إلى عرقلة المنطقتين الصناعيتيتن في كل من صوامع وذراع الميزان بتيزي وزو. وهاجم قياديون من الأفافاس خلال تجمع شعبي عقد بساحة مبارك آيت منڤلات بوسط مدينة تيزي وزو، أمس، الوالي السابق لتيزي وزو، لإبرامه اتفاقيات سرية مع بعض التشكيلات السياسية، كانت وراء تجميد عدد من المشاريع الحيوية التي كان الأفافاس يدافع عنها للصالح العام، كما تم انتقاد الوالي الحالي الذي يهدده بالعقاب بفعل تنظيمه لتجمع أمام إحدى القاعات مع دعوته إلى خلق عقد وطني حقيقي.