واصل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، انتقاده اللاذع لخطاب جمال ولد عباس الأمين العام للأفالان، مؤكدا في تجمع شعبي بقاعة حرشة أمس، أن تشكيلته السياسية لاتريد البقاء في السلطة 100 عام كما أوضح أن الرئيس بوتفليقة هو رئيس لكافة الاحزاب السياسية ولـ40 مليون جزائري.

خصص الأمين العام للأرندي محطة الجزائر العاصمة يوما قبل انقضاء الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم، لمواصلة انتقاد الخطاب السياسي لجبهة التحرير الوطني، مبرزا في هذا السياق أن تشكيلته لا تريد الاستمرار في السلطة لمائة عام. وأضاف في نفس السياق أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي جدد دعمه له، رئيس لـ75 تشكيلة سياسية ورئيس كذلك لـ40 مليون جزائري وليس رئيس تشكيلة بعينها، في إشارة إلى محاولة الأفالان احتكار صورة الرئيس لصالحه من منطق أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس حزب جبهة التحرير الوطني. وتعهد أويحيى بتحيين النصوص القانونية الحالية مع الواقع المعاش واقترح في هذا السياق تطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال وتجار المخدرات الوافد من الجيران، في إشارة إلى المملكة المغربية، كما تعهد باجراء عفو ضريبي على التجاري وفتح العداد من جديد لخدمة الاقتصاد والخزينة العمومية وكذا المحافظة على الانتاج الوطني في السوق الوطنية وتدخل هذه الإجراءات، حسب زعيم التجمع الوطني الديمقراطي في إطار استكمال مسار الإصلاحات بكل شفافية وشجاعة.

كما انتقد أويحيى الأصوات التي تنادي بالاستقلال الذاتي في بعض المناطق في إشارة واضحة منه إلى حركة الحكم الذاتي لمنطقة القبائل التي يتزعمها المغني فرحات مهني، مشيرا في هذا السياق أن حزبه الذي قاوم الإرهاب لا يخشى من المافيا واللوبيات المدعومة من الخارج.

ولدى توجهه لرجال الإعلام، أكد أويحيى أن حزبه يلتزم بتأسيس صندوق لدعم حرية الصحافة ويكون تابعا للدولة من أجل مواصلة ترقية حرية الإعلام بالجزائر التي تعمل على كشف الحقيقية وتحسين تسيير شؤون البلاد في جميع المجالات. كما عبر نفس المسؤول عن التزام حزبه بدعم الإيجار العمومي ومواصلة القضاء على أزمة السكن من خلال دعم المقاولين بالأراضي وتسهيلات في الحصول على العقار والقروض البنكية بهدف تخفيض أسعار السكنات الموجهة للمواطن، وكذا دعم الدولة للإيجار العمومي.