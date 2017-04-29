سلال يحذر من الصراعات الطائفية ويدعو إلى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، الجزائريين إلى تفهم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، والابتعاد عن ”خطاب نطالب” لأن الدولة غير قادرة على الاستمرار في العمل بنفس الوتيرة التي كانت تعمل بها في أيام البحبوحة، بعد تراجع أسعار النفط إلى أكثر من 50 بالمائة.

وأكد سلال، أمس، خلال لقاء جمعه بالمجتمع المدني بولاية المدية، على ضرورة تغيير الذهنيات لأن الدولة لا تستطيع الاستمرار في العمل بنفس الوتيرة التي كانت تعمل بها سابقا، مؤكدا استحالة الاستمرار في بناء السكانات وإنجاز مشاريع البنية التحتية. وقال: ”إن الجزائر تعاني من مشكل مالي والأمر ليس سهلا لكن نحن متفائلون خيرا”، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار في العنصر البشري لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وفي ذات السياق أفاد الوزير الأول أن الجزائر لن تنفجر رغم الوضع الاقتصادي الصعب، لأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة متحكم في الأوضاع والحكومة تنفذ بقوة برنامجه، مبرزا أن هم الدولة الوحيد هو خلق الثروة وتوزيعها بطريقة عادلة.

وحذر سلال، من الصراعات الطائفية، قائلا: ”لا يجب أن نعطي فرصة للصراعات الطائيفية التي تشرد المجتمع”، ودعا إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار التي تنعم به البلاد.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير الأول، خلال تدشين الشركة العربية للمعادن، على ضرورة تطبيق قانون المالية لسنة 2017، حيث هدد بسحب العقار الصناعي من المستثمرين في حال عدم استغلاله في الآجال التي يحددها القانون، كما يترتب عليهم - حسب سلال - دفع غرامات مالية.