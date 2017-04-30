نظمت عائلات المساجين المنحدرين من ولاية غرداية، احتجاجا أمس، أمام دار الصحافة بالعاصمة، من أجل إطلاق صراح 140 سجين بولاية غرداية، وهذا وسط تطويق أمني، تحسبا لأي انزلاقات قد تعكر صفو الانتخابات التشريعية التي تختتم حملتها اليوم.

وقد حضرت الاحتجاج النساء زوجات وأمهات المساجين بالإضافة إلى أطفالهن، حيث رفعن شعارات داعية إلى إطلاق سراح المساجين واستعجالية عودتهم إلى عائلاتهم التي لم يروها منذ 21 شهرا، حسب تصريحات متطابقة للمحتجين.

وقد أكدت النساء المحتجات، أنهن قطعن مسافة 600 كلم من أجل إبلاغ صوتهن للحكومة وتحسيسهم بالوضع الذي تعيشه العائلات المحتجة واحتياجاتها المتزايدة من المواد الغذائية والأدوية، والحافظات والأدوات المدرسية، وأشرن إلى أنهن يجدن صعوبة في تأمين هذه الاحتياجات، حيث يعتمدن في الوقت الراهن على إعانات وصداقات السكان. كما رفع الأطفال شعارات مثل ”لا تستعملوا وسائل الدولة لتشريدنا” و”اطلقوا سراح أبي” و”فككتم عائلاتنا وضيعتم مصادر رزقنا” بالإضافة إلى ”لم يحضني أبي من عامين” وأخيرا ”لا للسجن التعسفي بدون محاكمة”. وقد تعمدت العائلات المحتجة التأكيد على حضور النساء والأطفال، وعدم حضور الرجال من أجل تبليغ رسالة للسلطات تنطوي على أن الغرض من الاحتجاج هو إطلاق سراح المساجين وإبعاد الاحتجاج عن أي طابع العنف، وتجنب أي مواجهات مع الشرطة.

وشددن في طلبهن على ضرورة الإفراج على أزواجهن، لأنهن في حاجة ماسة لهن في الوقت الراهن، كما تميز الاحتجاج بتطويق أمني كبير، حيث انتشرت عناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني.

وقد رافق الاحتجاج السلمي الذي نظمته عائلات المساجين، ممثل عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح بودبوز، الذي أكد أنه تلقى طلب تأطير الاحتجاج من قبل العائلات فنزل عند طلبهن.