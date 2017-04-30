قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على أربعة إرهابيين خطيرين بمنطقة جبل متليلي ببلدية تيلاطو، جنوب-غرب ولاية باتنة، فيما تمكنت مفرزة أخرى، بمنطقة تينخيامين قرب جانت، من إحباط محاولة اختراق للشريط الحدودي الوطني من طرف مجموعة مسلحة مكونة من ثلاثة أشخاص واسترجاع مسدس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وإثر عملية بحث وتمشيط لمنطقة جبل متليلي ببلدية تيلاطو، جنوب-غرب ولاية باتنة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح أمس، من القضاء على أربعة إرهابيين خطيرين، يتعلق الأمر بكل من المجرمين: ”ب.جمال” و”س. الهادي” و”ش. توفيق” و”ق. يونس”.

العملية مكنت أيضا من استرجاع أربعة مسدسات آلية من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وفي سياق متصل، وإثر كمين محكم تمكنت مفرزة أخرى، يوم أول أمس، بمنطقة تينخيامين قرب جانت، من إحباط محاولة اختراق للشريط الحدودي الوطني من طرف مجموعة مسلحة مكونة من ثلاثة أشخاص واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزنين وكمية من الذخيرة والمواد الغذائية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن العملية مكنت من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزنين وكمية من الذخيرة ومواد غذائية.