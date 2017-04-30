وافق الاتحاد الأوروبي على منح 495 رعية جزائري قرار إيجابي فيما يخص طلب اللجوء في مختلف الدول الأوروبية وتتقدمهم فرنسا بـ285 قرار، أي ما يعادل 5.2 من إجمالي الجزائري الطالبين للجوء السياسي بأوروبا، حسب الإحصائيات الرسمية التي كشف عنها الاتحاد الأوروبي.

وحسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي فإن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية كدولة تسمح للجزائريين باللجوء السياسي في أراضيها بعد فرنسا، حيث منحت قرارا بالقبول لـ140 رعية جزائري، تليها سويسرا بـ25 قرارا، ثم إيطاليا بـ20 قرار قبول يخص الرعايا الجزائريين وبريطانيا بـ15 قرارا، فيما منحت كل من النمسا وبلجيكا 5 قرارات قبول لكل منهما ردا على طلبات اللجوء السياسي التي تخص الرعايا الجزائريين.

وفي نفس السياق منح الاتحاد الأوروبي قرار بقبول اللجوء السياسي لـ510 رعية من المملكة المغربية، وهم بذلك يحتلون المرتبة الثانية، وقد حل الرعايا الذين يحملون الجنسية التونسية في المرتبة الرابعة بـ155 حالة في سنة 2016، أما الرعايا الليبيون فقد بلغ نصيبهم 1735 قرار جراء الوضع السياسي والأمني الصعب الذي تعيشه ليبيا منذ سنة 2012 مقابل 5220 قرار يخص قبول اللجوء السياسي للرعايا السوريين، وذلك لنفس الأسباب التي تعرفها ليبيا أيضا. وبلغ الرعايا العراقيين الذين قبل الاتحاد الأوروبي بلجوئهم فوق أراضيه 2080 قرار إيجابي جراء الوضعية الأمنية الصعبة كذلك التي يعاني منها العراقيون. ويتوزع عدد من الحاصلين على اللجوء الذي يفوق ضعف من حصلوا على اللجوء في 2015، على ثلاث فئات: ”لاجىء” (55 بالمئة) و”الحماية المؤقتة” (37 بالمئة) و”ترخيص الإقامة لدواع إنسانية” (8 بالمئة). وبلغت نسبة الاستجابة للطلبات معدل 61 بالمئة في المرحلة الأولى في الاتحاد الأوروبي و17 بالمئة في الاستئناف مع اختلاف كبير في النتيجة بين الجنسيات.

فهي تبلغ مثلا 98.1 بالمئة بالنسبة للسوريين و92.5 بالمئة بالنسبة للإريتريين و63.5 بالمئة للعراقيين. لكنها أقل بكثير لجنسيات أخرى فهي مثلا 17.4 بالمئة للباكستانيين و5.2 بالمئة للجزائريين و3.1 بالمئة للألبان.