صرح رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة المكلفين بمتابعة الانتخابات التشريعية في الجزائر إيسيكا سونا، بأن ”مهمة البعثة ليست عملية مراقبة الانتخابات بالمعنى التقليدي للكلمة بل هي مجموعة خبراء سيتابعون سير الاقتراع”. وصرح المسؤول الأممي للصحافة، على هامش الاستقبال الذي خصه به وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، قائلا ”لقد حملنا باسم الأمين العام، رسالة الأمم المتحدة إلى الجزائر حيث تنظم الانتخابات في أفضل الظروف الممكنة ونود أن نشكر الوزير على الدعوة التي وجهها إلى منظمة الأمم المتحدة قصد إرسال بعثة وهي مكونة من مجموعة خبراء وليست عملية مراقبة بالمعنى التقليدي الكلمة”. ومن خلال الشروحات التي قدمها السيد لعمامرة، لاحظ المسؤول الأممي بشأن تقدم المسار الانتخابي في الجزائر ”تطورا إيجابيا منذ الانتخابات الأخيرة”. وقال إن بعثة الأمم المتحدة على اتصال مع جميع وفود المراقبين الموجودين بالجزائر وكذا مع الهيئات والمؤسسات المكلفة بالمسار الانتخابي قصد إعداد ”تقرير مفصل للأمين العام للأمم المتحدة”.

وحسب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ينتظر وصول أزيد من 300 مراقب دولي من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية إلى الجزائر من أجل انتخابات 4 ماي المقبل.

وهناك 120 مراقب من الجامعة العربية و150 من الاتحاد الإفريقي وحوالي عشرين من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.