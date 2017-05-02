أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه رغم الظرف الاقتصادي والتقلبات العالمية السياسية والأمنية وحملات التشكيك واليأس، تبقى الجزائر واقفة متمسكة بمبادئها وحرة في قراراتها، كما دعا إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية.

وقال سلال، أول أمس، في كلمة له خلال لقاء جمعه بالمجتمع المدني بولاية سطيف، إن ”المشككين سيقولون إن صمود الجزائر في وجه التحديات الاقتصادية والأمنية مجرد أحلام بعيدة أو مستحيلة، وأجيبهم بكلمات مجاهد زرته وهو على فراش المرض فسألني عن أوضاع البلاد ثم قال لي: ”لقد واجهنا الاستعمار بالإرادة والشجاعة وأنتم منا وأبناؤنا ستستطيعون بنفس الروح التغلب على الأزمات وتحقيق التنمية”.

وأكد الوزير الأول، خلال اختتامه لزياراته الميدانية التي تدخل في إطار الحملة الانتخابية، أن الجزائر حققت تطورا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى برامج السكن المتواصلة، وقال إن ”الشعب شاهد على توزيع الوحدات لأصحابها بكل شفافية وعلى تقدم المشاريع في كل التراب الوطني، وكذلك الشأن بالنسبة لتوسيع شبكات المياه والكهرباء والغاز واستمرار التوظيف في قطاعات التربية والصحة وإنجاز وتجهيز الهياكل بهما”.

وفي ذات السياق، أوضح سلال أن ترشيد الإنفاق العمومي يهدف لتحسين الأداء لا للتقشف، والتحكم أكثر في التجارة الدولية لتقليص فاتورة الاستيراد، مبرزا أن الدولة ستبقى حريصة على وفرة السلع والتموين الدائم للسوق الوطني والأداة الوطنية للإنتاج مع ضبط الأسعار، كما أنها ستعمل جاهدة على تعزيز الاستثمار في المجال الفلاحي وتشجيع المبادرات في المجال السياحي بمختلف أشكاله.

واعترف سلال بأن هناك نقائص يجب تداركها وأهداف لم يتم بلوغها بعد، مؤكدا أن الحفاظ على حركية المجتمع والاقتصاد لازم لأن الجمود يولد حتما التراجع، مبرزا أن الدولة تعمل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على الانسجام والتماسك المجتمعي واستكمال بناء الاقتصاد الناشئ وترشيد أداء أجهزة الدولة من جوانب الإنفاق والتنظيم والضبط ورفع القدرات الوطنية التكنولوجية والتسييرية.

من جهة أخرى، دعا الوزير الأول إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بعد غد الخميس، قائلا ”بين عيد العمال وذكرى مجازر سطيف وڤالمة وخراطة، نتواعد ونتعاهد للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي 2017 حفاظا على الجمهورية الجزائرية التي أرادها وحلم بها أبطال جيش وجبهة التحرير الوطني من جيل نوفمبر الخالد”. وشدد سلال على ضرورة استلهام روح ماي 45 من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر ومواصلة بنائها رغم الظروف المالية والاضطرابات الإقليمية، وقال إن ”بلادكم تناديكم مرة أخرى للتعبير عن التمسك بالخط الوطني الأصيل والوفاء لوصية الشهداء والمجاهدين الذين فكروا فينا قبل أنفسهم وضحوا من أجلنا بكل ما يملكون”.