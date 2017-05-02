دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى ضرورة محافظة البعثة الأممية على اتصالاتها مع جميع الدول، خاصة دول الجوار الليبي مثل الجزائر لما لها من دور بالغ الأهمية. وقال كوبلر أمس بأن البعثة الأممية إلى ليبيا تتحاور وبخط واضح مع كافة الأطراف باستثناء من وردت أسماؤها بقائمة أعدتها الأمم المتحدة للجهات الإرهابية وتضم تنظيم ”داعش” وأنصار الشريعة وتنظيم ”القاعدة” وتنظيمات أخرى ذات صلة.

وفي مقابلة مع قناة ”العربية” ردا على سؤال اتهامه بالتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين، أوضح كوبلر بأن جماعة الإخوان ليست مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للجهات الإرهابية وإن كانت محظورة في دول بعينها وبالتالي يتم التحاور معها لأنها تشارك في الحوار الليبي ولها مقاعد في مجلس النواب مشدداً في ذات الوقت على أهمية محافظة البعثة الأممية على اتصالاتها مع جميع الدول خاصة دول الجوار الليبي مثل مصر والجزائر وتونس لما لها من دور بالغ الأهمية.

وتعليقا على سؤال له بشأن اتهامات وجهها عضو بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للجزائر بعدم القيام بدور مساعد ومفيد لتعاملها مع ما أسماه جهات إرهابية وتحديداً ”الإخوان” دعا كوبلر القطراني لتوخي الحياد وعدم الانحياز في هذه المسألة مبيناً بأنه يفهم وجهة نظر القطراني ويتفهم وجهة النظر الجزائرية. وأضاف بأنه من المهم للبعثة الأممية هو تشجيع كل الأطراف على الرغم من اختلافاتها للاجتماع إلى طاولة مفاوضات واحدة لأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وبأن المسألة تكمن في الحوار والحل السياسي، حيث يتحدث المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بذات المنطق، مشيراً إلى أن العام 2017 يجب أن يكون عاماً لتحقيق التقدم والحلول في ليبيا.

وأشار كوبلر إلى أن التوصل إلى الاتفاق السياسي شيء وتنفيذه شيء آخر، حيث يواجه التنفيذ صعوبات عديدة، إلا أن هذه الصعوبات لم تحل دون تحقيق الإنجازات التي تحققت في العام 2016 ومنها رفع إنتاج النفط ونجاح الحرب على الإرهاب وبدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مؤكداً في ذات الوقت بأن تحقيق المزيد من الإنجازات والتغلب على بعض التحديات يتطلب إرداة سياسية لإعلاء المصلحة القومية على أي مصالح فردية أو شخصية أو إقليمية أو جغرافية.

وعقب اختتام زيارته إلى السودان قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إن هناك توافقًا بين موقف السودان والموقف الأممي لإيجاد حكومة قوية تحفظ وحدة واستقرار الأراضي الليبية.