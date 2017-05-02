ڤايد صالح: ”الجيش جاهز لتأمين التشريعيات”

l أفراد الجيش يقومون بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه تم اتخاذ ”كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية” لـ 4 ماي، وذلك بهدف ”ضمان السير الحسن” لهذه الاستحقاقات.

وفي كلمة توجيهية له في لقائه مع مستخدمي قيادة القوات الجوية، ألقاها مساء الأحد خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات الجوية، أشار الفريق قايد صالح إلى أنه ”ومن أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية، وتم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة”. كما ذكر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي - حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني - أن ”واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات، وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية”، وهو ”ما سيسمح - على حد قوله - لكافة أفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني الهام”.

وفي مجال آخر، وإثر ترؤسه لذلك الاجتماع وبعد استماعه للعرض الشامل حول مختلف مجالات النشاطات ذات الصلة بمدى تنفيذ مخطط التطوير الخاص بهذه القوات، قدمه اللواء عبد القادر لوناس، قائد القوات الجوية، ذكر الفريق بخصوصية وتميز المهام الموكلة إلى القوات الجوية، والتي تجعل منها ”سندا ودعما أساسيين لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي”.

وأوضح في هذا الإطار أن ”الحصيلة الإيجابية المحققة على مستوى القوات الجوية، على غرار ما تم تحقيقه على مستوى كافة القوات الأخرى للجيش الوطني الشعبي، هي ثمرة يانعة وتامة النمو من ثمار العمل الحازم والمتواصل الذي ما فتئنا نبذله بتوجيه ودعم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني”.

وتدخل هذه الزيارة الميدانية في إطار زيارات العمل والتفتيش التي يقوم بها نائب وزير الدفاع الوطني إلى النواحي العسكرية وقيادات القوات، وذلك في إطار متابعة مدى تنفيذ مخطط تطوير القوات العسكرية.