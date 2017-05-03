l إعادة فتح المجال أمام بقية المكتتبين بعد الانتهاء من الحصة الأولى

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق لعريبي من تيبازة، أمس، أن عملية اختيار مواقع سكنات ”عدل 2” متواصلة، فيما تستعد الوكالة لإرسال أوامر دفع الشطر الثاني لنفس البرنامج قريبا.

أوضح لعريبي على هامش إشرافه رفقة والي تيبازة موسى غلاي، على توزيع أولى سكنات ”عدل 2” بتيبازة، أن العملية التي أطلقتها الوكالة مؤخرا لاختيار مواقع السكنات وفق برنامج ”عدل 2” لفائدة 40 ألف مكتتب متواصلة ”تدريجيا” ولن تتوقف، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة فتح المجال أمام بقية المكتتبين بعد الانتهاء من الحصة الأولى دون إعطاء تاريخ محدد لذلك.

وموازاة مع عملية اختيار المواقع تستعد الوكالة لإرسال أوامر دفع الشطر الثاني في إطار صيغة البيع بالإيجار برنامج 2013 بعد الانتهاء من عملية اختيار المواقع بالنسبة لـ40 ألف مكتتب، حسب ذات المسؤول، الذي أكد أن وكالة عدل ماضية في تجسيد برنامجها وفقا لرزنامة محددة مسبقا حتى تلتزم بتحقيق كل التزاماتها تجاه المكتتبين واحترام الآجال.

وجدد المدير العام للوكالة التذكير ببرنامج ”عدل 1” الذي شارف على الانتهاء بعدة ولايات على غرار تيبازة وقسنطينة ووهران وعنابة، مبرزا من جهة أخرى حرص السلطات العمومية على تجسيد كل البرنامج المتعلق بـ400 ألف مكتتب ”عدل 2”.

وفي السياق أشرف المسؤول أمس رفقة والي تيبازة على تسليم مفاتيح شقق ”عدل 2” (برنامج 2013) لفائدة قرابة 500 مكتتب وتسوية ملفات الأوعية العقارية للمواقع المرشحة لاحتضان المشاريع. للإشارة أشرف والي تيبازة اليوم رفقة الرئيس المدير العالم لوكالة عدل على وضع حجر أساس إنجاز 5.650 وحدة سكنية برنامج ”عدل 2” بكل من بواسماعيل (1.850) وتيبازة (موقعي 2.000 وحدة و1.850 وحدة)، فيما تتواصل الإجراءات لإطلاق بقية البرنامج الذي خصصته وزارة السكن والذي يضم 10 آلاف وحدة سكنية سيسمح بتلبية كل طلبات مكتتبي الولاية.