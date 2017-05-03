l رخيلة لـ”الفجر”: دربال مطالب بتحريك دعاوى قضائية وتصحيح الوضع

تواصل الأحزاب السياسية المتسابقة للوصول إلى قبة البرلمان، حملتها الانتخابية، رغم انتهائها في 30 أفريل الماضي، متجاوزة بذلك الأعراف القانونية، خاصة في مجال إلصاق المناشير الانتخابية بالواجهات والمحلات واللوحات الإشهارية، ويتعلق الأمر بالاتحاد من أجل العدالة والبناء والنهضة، وتحالف حمس والأفالان، تاج والأرندي، كما تم استغلال اللوحات لتعميم الصور على لوحات الأحزاب الأخرى.

واصلت الأحزاب السابقة الذكر الإشهار الانتخابي، بعد تاريخ 30 أفريل، من خلال تكليف شباب بطال بإلصاق المناشير الانتخابية والصور، ليس فقط في الملاحق الإشهارية الانتخابية التي خصصتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وإنما أيضا أمام مداخل البنايات الشخصية للأفراد والعمارات والمؤسسات المدرسية وأيضا بالجامعات وحتى على الأشجار.

وقام الشباب المكلف بإلصاق المناشير، مثلا بحجب جميع الصور الخاصة بالأحزاب الأخرى، بعد تاريخ 30 أفريل المنصرم، مثلما هو الأمر لمترشح محسوب على التيار الإسلامي، الذي غطت مناشيره المترشحين الآخرين ببلدية بلوزداد، وتم إلصاق مناشيره أيضا بمحطات الحافلات بشكل فاضح للعيان، حيث غطت مناشير مرشح تحالف حمس والتغيير، مناشير المترشحين الآخرين، ونفس الانطباع سجلناه بالنسبة لمترشح الأفالان بالعاصمة الذي غطت صوره البنايات بالعاصمة بشكل فاضح وظاهر للعيان، كما حجز الأرندي جميع المساحات المخصصة للأحزاب لمرشحه بالعاصمة على مقربة من دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة.

وكانت بلدية الأبيار مسرحا لمثل هذه الممارسات، وأيضا ساحة أول ماي، بلدية حسين داي، وبلدية بلوزداد والشراڤة وباب الوادي، وغيرها من المناطق الأخرى بالعاصمة، التي كانت عينة عن الفوضى التي تعم الساحات والشوارع قبل ساعات عن موعد الرابع ماي.

وفي رده على هذه التجاوزات، قال الخبير القانوني، عمار رخيلة في تصريح لـ”الفجر”، إن الإشهار الانتخابي الفوضوي هو تجاوز قانوني في أيام الحملة الانتخابية مثلما ينص عليه قانون الانتخابات، ”فما بالك بالأيام التي ليست مدرجة في المهلة القانونية للحملة الانتخابية التي انتهت يوم 30 أفريل، وعليه فإن أي إشهار انتخابي من خلال إلصاق المناشير الانتخابية هو خرق تقابله عقوبة جزائية تدفعها الأحزاب”، وواصل قائلا إن ”الأحزاب هي المسؤولة الأولى عن هذا الأمر لأنها هي التي تمتلك المناشير الانتخابية التي أخرجت بعد انتهاء الحملة الانتخابية”.

وفي رده على سؤال خاص بالدواعي الحقيقية التي دفعت الأحزاب لتكريس مثل هذا الأمر، أكد رخيلة أن ”الجهل هو السبب الرئيس لسلوك تلك الأحزاب التي تروج بطرق غير قانونية لمترشحيها، وأنا أستبعد فكرة خوفها من العزوف هو الذي جعلها تلجأ إلى الأمر”.

وخلص رخيلة لدعوة هيئة دربال، من أجل تحريك دعاوى قضائية حتى تدفع الأحزاب ثمن تجاوزها، وهذا للحفاظ على روح المنافسة الشريفة السياسية وحق كل تشكيلة في الإشهار بطريقة قانونية ومنصفة.