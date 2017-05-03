وجه اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث ماي من كل سنة، باسمه الخاص وباسم جميع موظفي الأمن الوطني، أحر تهانيه وأصدق تمنياته بالنجاح والتوفيق في سبيل تنوير الرأي العام باحترافية وتميز. حيث أكد أن الصحافة الوطنية، التي تساير التحولات الوطنية والدولية، لها الدور الفعال في إيصال المعلومة الصادقة وتزويد المواطن بالمادة الإعلامية البناءة مبرهنة عن حسها الوطني الرامي لبناء مجتمع متطور عصري وحضاري يرقى بتوعية المواطن وبمسؤوليته تجاه وطنه في ظل التطورات الراهنة، كشريك رئيسي يدعم المؤسسات المسؤولة والفعالة في ظل احترام سيادة القانون. في السياق ذاته، نوه اللواء المدير العام للأمن الوطني بالعمل الموضوعي الذي تقوم به الصحافة الوطنية بالشراكة مع المؤسسة الأمنية بهدف تعزيز الإعلام الأمني، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على توفير كل الدعائم التواصلية المتاحة لتمكين الصحفي من الوصول للمعلومة في حينها وبضرورة تعزيز التواصل المشترك بين جهاز الأمن الوطني وقطاع الإعلام برؤية مشتركة وهدف موحد خدمة للمواطن.