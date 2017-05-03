أحالت المصالح الأمنية المختصة، أول أمس، 18 شخصا أمام العدالة بتهمة إسناد ودعم جماعات إرهابية والتستر وعدم التبليغ، وذلك في أعقاب معلومات أدلى بها إرهابي موقوف بالخروب منذ أيام قليلة في عملية نوعية أدت إلى مقتل آخر يعد الذراع الأيمن لنورالدين لوعيرة أمير ما يعرف بتنظيم داعش بشرق البلاد المقضى عليه أيضا في عملية مماثلة بقسنطينة.

وقدمت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب الإرهابي الموقوف أول أمس الأحد الموافق لـ30 أفريل 2017، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة عن تهمة تسيير وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة بالإضافة إلى 18 شخصا تترواح أعمارهم بين 26 و68 سنة ينحدرون من ولايتي قسنطينة وجيجل والمتورطين في قضايا دعم وإسناد جماعات إرهابية مسلحة، التستر وعدم التبليغ.

وحسب ما أفاد به أمس بيان صادر عن خلية الاتصال لأمن ولاية قسنطينة، فإن عملية إحالة المتهمين جاءت ”تبعا للعملية النوعية لقوات الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالخروب بأمن ولاية قسنطينة المنفذة أمسية 19 أفريل الجاري التي كللت بالقضاء على إرهابي وتوقيف آخر مع استرجاع مجموعة من الأسلحة، الذخيرة والقنابل”.

يذكر أن قوات الأمن وجهت ضربات موجعة تباعا للجماعات الإرهابية خلال اسابيع الأخيرة، حيث تمكنت من القضاء على أخطر الإرهابيين المطلوبين بالناحية الشرقية للبلاد على غرار لوعيرة المطلوب رقم واحد ومساعديه أبي الهمام وأبي مصعب كما دمرت ”كازمات” بمرتفعات جبل الوحش واسترجعت أسلحة وذخيرة ومؤونة هامة.