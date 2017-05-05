بدت شوارع مدن ولاية تيزي وزو أول أمس، الخميس منذ الساعات الأولى خاوية، كيوم مدفوع فيه الأجر حسب ما أعلنت عنه مديرية الوظيفية العمومية بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ميزها عزوف كبير من طرف السكان الذين أثبتوا مرة أخرى عدم ثقتهم في النخبة السياسية التي توهمهم ككل استحقاقات بالوعود المعسولة دون تجسيدها بمجرد اعتلاء هؤلاء لكراسي البرلمان.

خلال جولة ميدانية قادتنا إلى عدد من مراكز التصويت وجدنا السكان غارقين في سبات عميق مفضليين الخلود للراحة مع الفترة الصباحية، بالنظر إلى الجو الحار الذي ميّز المنطقة في الوقت الذي فضل آخرون الخروج مع الفترة المسائية، لاسيما الشباب مع إبقاء العنصر النسوي بعيدا وبشكل ملحوظ على غرار الاستحقاقات الفارطة، أما البقية فقرروا مقاطعة الانتخابات البرلمانية كليا ولم يكلفوا أنفسهم عناء التنقل لغاية مراكز الاقتراع لتلبية واجبهم الانتخابي. وقد أغلقت المحلات التجارية أبوابها بشكل كلي وطيلة يوم كامل من الاقتراع ما حول لاسيما مقر المدينة إلى فضاء يصلح للأشباح بالنظر إلى غياب السكان فيها وتوقف السيولة المرورية ما يؤكد عدم اهتمام غالبية سكان تيزي وزو بهذا الموعد الانتخابي الذي سجل نسبة مشاركة وصلت عند الساعة الثامنة بتمديد ساعة إضافية والشروع في الفرز إلى 17.40 بالمئة ما يعادل 117553 مصوت والتي صنفها المتتبعون بغير المرضية بالنظر إلى عدد المسجلين لهذه الانتخابات، حيث كانت الانطلاقة مع العاشرة من صباح أول أمس أين سجلت النسبة 1.84 بالمئة، قبل أن تقفز في الواحدة بعد الزوال إلى حدود 7.37 بالمئة بنسبة 49794 ناخب من مجوع 675479 مسجل عبر إقليم الولاية، فكانت في حدود الرابعة 11.57 بالمئة لتصل مع السادسة مساء إلى 14.18 بنسبة 95777 مصوت وكانت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات قد تلقت خمسة إخطارات تم على إثرها إبلاغ الوالي عنها، حيث تم اتخاذ تدابيير استعجالية وأغلبها تتعلق بأمور تنظيمية وتجاوزات في بعض مراكز التصويت، كما قررت الداخلية تمديد عملية الاقتراع بساعة اضافية لغاية الثامنة والتي مست 26 بلدية بتيزي وزو وكانت عملية الفرز الأولية قد كشفت عن ظهور الأفافاس والأرسيدي في العديد من المناطق لاسيما بتيزي راشد، ايفرحونن وواضية مع تراجع ملحوظ للأفلان وعودة حمس في بعض البلديات، خصوصا ذراع بن خدة كما ظهرت قائمة نور الدين آيت حمودة في بلدية تيزي وزو تنافسيا مع الأرسيدي بعدما برز في البلدية كل من الارندي الأفلان والافافاس.