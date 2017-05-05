مستشفى واحد متخصص في جراحة القلب للأطفال في الجزائر

أطفال يموتون قبل موعد العملية.. وآباء يفترشون الشارع

هناك مستشفى حكومي واحد متخصص في جراحة القلب للأطفال في الجزائر، يقع مقره في منطقة ”كازميكا” ببلدية بواسماعيل، يستقبل يوميا العشرات، ويتكفل بأكبر قدر ممكن