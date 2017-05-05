نتائج الإنتخابات التشريعية
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يواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك لليوم العشرين على التوالي. وأعلنت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال
l قطاع التجارة الخارجية يحصي أزيد من 43 ألف متعامل اقتصادي خلال 2016 بلغ عدد المصدرين الجزائريين خلال سنة 2016 أزيد من 1600 مصدر، وهو رقم
هناك مستشفى حكومي واحد متخصص في جراحة القلب للأطفال في الجزائر، يقع مقره في منطقة ”كازميكا” ببلدية بواسماعيل، يستقبل يوميا العشرات، ويتكفل بأكبر قدر ممكن
صدر عن نادي الجسرة الثقافي في قطر العدد الرابع من مجلة السينمائي الفصلية المتخصصة في الفن السابع، المجلة التي يرأس تحريرها الأديب القطري ابراهيم الجيدة،
تم خلال شهر أفريل المنصرم القضاء على خمسة إرهابيين والقبض على اثنين آخرين واسترجاع كمية معتبرة من الذخيرة والكيف المعالج، حسب حصيلة للجيش الوطني الشعبي. وفي
l ملف نائب ”الأرندي” ومحاولة تهريب 40 قنطارًا من الكيف المعالج إلى ليبيا وأمير ”سرية النور” من أهم القضايا تنطلق الدورة الجنائية الأولى لعام 2017 بمحكمة
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