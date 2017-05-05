l صعود مميز لحزبي غول وعمارة بن يونس و بلعيد

مثلما كانت التوقعات تصدر حزب الأفلان مقدمة الترتيب في نتائج الانتخابات التشريعية لـ4 ماي، حيث حصد 164 مقعدا، متبوعا بالأرندي بـ97 مقعدا 32 منها للنساء وتحالف حمس بـ33 مقعدا 6 منها للنساء.

وحازت القوائم المستقلة على 28 مقعدا بـ3 مقاعد للنساء متبوعة بتجمع تاج بـ19مقعدا 4 منها للنساء، وبالنسبة للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء فقد جاء في المرتبة الـ6 بعد إحرازه على 15 مقعدا 4 منها للنساء.

ولم يحقق التحالف الإسلامي للنهضة والعدالة والبناء نتائج كبيرة، حيث حصل على 15 مقعدا 4 منها للنساء، وجبهة المستقبل بـ14 مقعدأن 2 للنساء هذا فيما تدحرج الأفافاس بعدد من المقاعد متحصلا على 14 مقعدا فقط. أما الحركة الشعبية بـ14 مقعدا، وسجل حزب العمال من جانبه تراجعا كبيرا، في النتائج بعد أن حاز على 11 مقعدا، منها للنساء، وهي النتائج التي لم يتحصل عليها الحزب في الاستحقاقات الماضية، أما الأرسيدي وعكس ما كان يتوقعه من نتائج تحصل على 9 مقاعد بفارق مقعد واحد فقط مع حزب التجمع الوطني الجمهوري بــ8 مقاعد 4منها لنساء. وتحصل كل من عهد 54، التجمع الوطني الجمهوري، حركة الانفتاح وجبهة النضال الوطني والجبهة الديمقراطية الحرة والحزب الوطني للتضامن والتنمية على مقعدين لكل حزب، فيما تحصلت 14 تشكيلة سياسية على مقعد واحد فقط مقابل هذا خرج 17 حزبا بصفر مقعد.

جدير بالذكر أن يرسم المجلس الدستوري النتائج الأخيرة بعد النظر في الطعون ودراستها بدقة.