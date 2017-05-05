l الحكومة تخفي العدد الحقيقي ”للأوراق البيضاء”

أرجع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، تدني نسبة التصويت في استحقاقات ماي 2017، إلى 38.25 بالمائة، بعد تصويت 8.528.355 ناخب فقط من مجموع أزيد من 23 مليون ناخب إلى طبيعة الاستحقاق نفسه، والمختلف تماما عن المحليات أو الرئاسيات.

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس بالمركز الدولي للصحافة نتائج الانتخابات التشريعية لـ4 ماي، التي كانت نسب المشاركة فيها ضعيفه جدا بعد أن وصل نصاب التصويت إلى 38.25 بالمائة.

وأرجع الوزير سبب هذا التراجع مقارنة بسنة 2012 التي وصلت نسبة تصويت أكثر من 41 بالمائة، إلى طبيعة الانتخابات نفسها والتي ليست كالانتخابات المحلية التي يتم فيها نوع من الاحتكاك المباشر بين الناخب والمنتخب بحكم العلاقة الجوارية.

بالإضافة إلى هذا ضم بدوي تأثيرات المحيط الخارجي، أي دول الجوار الذي تعيشه الجزائر على الداخل زيادة على التحديات العديدة التي يعيشها الجزائريين، وقال الوزير في ندوته الصحفية أنه في تشريعات 2007 تدنت المشاركة الانتخابية إلى 35 بالمائة.

ورد الوزير على الاتهامات التي وجهتها الأحزاب المشاركة بمجرد الإعلان عن النتائج أن الجزائر دولة مؤسسات ووجه المحتجين للتوجه للهيئات المخولة لذلك وفي مقدمتها المجلس الدستوري، كما أضاف في ذات السياق أن هناك سعي جاد من قبل الوزارة من أجل تحسين الظروف الانتخابية أكثر فأكثر.

ولم يقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية ردا صريحا عن عدد الأصوات البيضاء المسجلة خلال الانتخابات. واكتفى بالقول أن جميع الاختلالات التي سجلت خلال الحملة الانتخابية سيتكفل بها في مشروع قانون الديمقراطية التشاركية الذي سيعرض على البرلمان القادم.

من ناحية أخرى وحول تداعيات الفيديو الداعي للمقاطعة والذي يحمل عنوان ”منصوطيش” والمنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، قال بدوي أنه يحترم الشباب الجزائري ويفتخر به، وأكد أن الوزارة تتابع كل ما يقع في وسائل التواصل الاجتماعي وتحاول فهمه بدقة واستغلاله في خدمة الوطن.

وفيما يتصل بالأحزاب التي حققت نسب جد متدنية بمقعد واحد، فأرجعه إلى طبيعة المنافسة الديمقراطية. وأكد أن جميع النقائص التي سجلت في الاستحقاق سيتم التكفل بها بمراجعة قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية حريصة على مراجعة جميع الاختلالات والتكفل بها بطريقة قانونية. وحول سؤال خاص بإمكانية سن قوانين خاصة بالمقاطعة الانتخابية للحد منها، فضلا عن وجود غياب كبير في تسجيل الشباب في السجل الانتخابي، أكد بدوي أن الجزائر لا يمكنها إجبار مواطنيها على التسجيل الانتخابي وهي تمنحهم أيضا الحرية في الإدلاء بأصواتهم، موضحا أن الإقناع الانتخابي يقع بالدرجة الأولى على عاتق الأحزاب التي لابد أن تكون لها برامج قوية وقدرة منافسة على الأصوات.