تحولت العديد من مراكز التصويت التي أدلى فيها مختلف مسؤولي الدولة واجبهم الانتخابي إلى مكان مفضل للمواطن لعرض أهم انشغالاته من سكن وعمل في مقدمتها مركز محمد عروة باسطاوالي الذي أدلى به الوزراء واجبهم، فيما تضمنت العديد من أوراق وأظرفة الناخبين عبارات تطالب بتحسين المستوى المعيشي للمواطن. ودفع الفضول بالكثير من المواطنين إلى التنقل إلى مراكز انتخاب المسؤوليين منها مركز البشر الإبراهيمي بالأبيار أين أدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واجبه وسط حضور مكثف للصحافة الوطنية والدولية، وتنقل المئات من المواطنين إلى بلدية سطاولي وبالضبظ إلى مركز محمد بوعرة للقاء المسؤولين، وعرض انشغالاتهم عليهم وهو المركز الذي صوت فيه كل من رئيس مجلس الأمة وعدد كبير من الوزراء الذين يقيمون بإقامة الدولة نادي الصنوبر، وفي هذا المركز طالب عدة شباب من وزير الداخلية والجماعات المحلية بتحسين معيشتهم وفي نفس السياق حملت عدة أوراق المنتخبين شعارات وكتابات تدعو تحسين المستوى المعيشي من خلال تلبية مطالب الشغل والسكن وغيرها من الملفات الاجتماعية فيما حملت كتابات أخرى لوم وانتقاد لتشيكلة المجلس الشعبي الوطني سابقا حسب ماولحظ في العديد من أوراق الناخبين عند بداية عملية الفرز بعديد مراكز الانتخاب بالعاصمة على غرار مراكز بلدية المحمدية وبرج الكيفان والرويبة وهي الأوراق التي تم إلغائها بموجب القانون المنظم للانتخابات.