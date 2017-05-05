الانتخابات ”ماركة” مسجلة للشيوخ

أدلى الجزائريون بأصواتهم لاختيار نواب الشعب، حيث كانت الحركية بمراكز الاقتراع التي زارتها ”الفجر” في الفترة الصباحية مقتصرة بالدرجة الأولى على المسنين وبعض مناضلي الأحزاب المشاركة في الاستحقاق، كما كان المسؤولون في الدولة ورؤساء الأحزاب في مقدمة من دشنّوا مراكز التصويت مثلما هو الأمر بالنسبة للأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، والأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، والوزير الأول عبد المالك سلال ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، وتابعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراكز التصويت بمهاتفة مراكز الاقتراع خوفا من العزوف.

تعزيزات أمنية بالعاصمة

تعزيزات أمنية شديدة شهدتها الخميس بلدية الأبيار، بالعاصمة، حيث انتشرت الشرطة في جميع أنحاء المدينة وخاصة في الشوارع المؤدية للابتدائية التي تعود الرئيس أن يدلي فيها بصوته، ”ابتدائية البشير الإبراهيمي” وقد انتشر الأمن أمام المدرسة وداخلها بالزي الرسمي والمدني، كما تم تزيين المكان بشكل ملفت للانتباه وفرضت حراسة أيضا على محطة نفطال المتواجدة في الجهة المقابلة للابتدائية.

كما لاحظنا توافدا متوسطا للناخبين بهذا المركز الانتخابي، وكان أغلبية المصوتين في الفترة الصباحية مسنين، تقدموا للمركز للإدلاء بأصواتهم، فضلا عن بعض الشباب والمناضلين في أحزاب معارضة ديمقراطية، حسب ما صرح به بعض الناخبين ”للفجر” بعد خروجهم من المركز، كما قام رجال الأمن بحراسة مشددة لجميع الوافدين للمركز، وفي نفس الشارع تجمع بعض الفضوليين لرؤية رئيس الجمهورية ولو من بعيد.

ومنعت عناصر الأمن العديد من أصحاب السيارات من ركنها بطرق اعتيادية وفرضت حراسة شديدة أيضا بمحطات الحافلات بجميع النقاط والساحات لتفادي أي حوادث.

المسنون والمناضلون أول من توجهوا لمراكز الاقتراع

وفي جولة قمنا بها في بعض مراكز الاقتراع بالعاصمة، سجلنا حضور متوسط للناخبين في الفترة الصباحية، فبمدرسة محمد مادة ببلدية سيدي امحمد، بالعاصمة، سجلنا توافد بعض المسنين للإدلاء بأصواتهم في الفترة الصباحية، فيما ظل عنصر الشباب قليل جدا، ومقتصرا على بعض مناضلي الأحزاب مقارنة بعدد المسجلين في المركز الانتخابي والمقدر بـ5865 ناخب حسب رئيسة المركز.

وكانت رئيسة المركز تقوم أيضا باستقبال الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالناخبين، مثلما هو الأمر لسيدة مسنة قدمت من أجل التصويت بالنيابة عن زوجها، غير أن رئيسة المركز رفضت السماح لها بذلك وطلبت منها إحضار وكالة قانونية تتيح لها ذلك، وبعض مرور 10 دقائق سجلت رئيسة المركز شكوى من رئيس مكتب، تمثلت في وجود خلط في السجل الانتخابي، من خلال تواجد اسم ناخب برقم وعنوان مخالف عن ذلك المتواجد بالسجل الانتخابي، لتوجهه إلى رئيس البلدية لنظر في الأمر.

وقالت رئيسة المركز أن المؤطرين تلقوا تكوين في التأطير الانتخابي والمعاينة الانتخابية والمطابقة للسجلات، وعلى هذا الأساس فإن أية تجاوز سيحسب على رئيسة المركز وعناصرها.

الداخلية والخط المفتوح

وأمام هاجس العزوف الانتخابي، وقفت ”الفجر” على المخاوف الكبيرة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هذه الأخيرة، وحسب ما علمانه وسجلناه في الميدان يوم الاقتراع، أعطت تعليمات للأمناء العامون للبلديات بمتابعة دقيقة وآنية لنسب التصويت بمراكز الاقتراع، وعلى هذا الأساس، تلقت رئيس المكتب بمركز الانتخابي ”محمد مادة” بسيدي محمد ــ التي تعد قطب سكاني مهم في العاصمة ــ، عدة مكالمات من البلدية من أجل اطلاعها باستمرار على نسب التصويت بالانتخابات وحركيتها ونسب الإقبال وجميع التقارير الخاصة بسريان العملية الانتخابية.

نفس الانطباع سجلناه بالمركز الانتخابي متوسطة باستور بالجزائر الوسطى، أين كان رئيس المركز والمكلفين بتأطير العملية الانتخابية يقدمون تقارير مفصلة وفورية لرئيس المركز الانتخابي عن سريان العملية، وهذا الأخير يقدمها للبلدية، لوالي ولاية العاصمة الذي جند فرقة خاصة لمتابعة نسب التصويت؟، خاصة وأن العاصمة تعودت على تحقيق نسب متوسطة في التصويت في الانتخابات وسيما التشريعية منها بالنظر للنظرة السوداوية التي يحتفظ بها المواطن إزاء النائب، والبرلمان الذي يعتبره مجرد هيكل لابتلاع أموال الخزينة بدون أي مردودية.

حضور نوعي لبعثة الاتحاد الإفريقي لتأطير الانتخابات

والمسجل في الانتخابات التشريعية لـ4 ماي الجاري، هو الحضور المكثف لبعثة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لتطغية الانتخابات، وسجلت ”الفجر” في بلدية باب الواد، التي تعد من الأوعية الانتخابية الهامة، تجول الملاحظين ببعض المراكز الانتخابية، وقد أكد ”فريد” وهو ملاحظ من بعثة الاتحاد الإفريقي، أنه سجل بارتياح سريان العملية الانتخابية، وأثنى على حسن الاستقبال والتعاون الذي أبداه القائمين على مراكز الاقتراع، وسجل أيضا العدد الهام حسبه من المترشحين للتشريعيات القادمة، ما يعكس حسبه الديمقراطية وتعدد الخيارات السياسية للناخبين. كما اعتبر أن سريان العملية قبل وخلال الاقتراع تدل على أن هناك تنظيم محكم وتأطير في المستوى، كما قال الملاحظ التابع لبعثة الاتحاد الإفريقي، وضعت في متناوله كل الوسائل لأداء عملية المراقبة للانتخابات، ونفى تسجيل أي تجاوز لحد الآن.