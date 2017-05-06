أفاد رئيس بعثة ملاحظي جامعة الدول العربية، سعيد أبو علي، أن الملاحظات التي سجلها أعضاء البعثة خلال عملية الاقتراع التي جرت في 4 ماي 2017 لا يمكن تصنيفها على أنها الخروقات التي تؤثر على سمعة الانتخابات التشريعية. وأوضح أبو علي، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية، بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات التشريعية نصت على النزاهة والموضوعية، بإقبال متفاوت للمواطنين بين المناطق والأوقات، بالرغم من تسجيل بعض الملاحظات سيتم تقديمها في التقرير النهائي ولا يمكن تصنيفها على أنها خروقات ولا تأثير لها على المسار الانتخابي، خاصة وأنه لم تسجل بكافة المراكز ما يمكن تصنيفه اختراقا للمنظومة الانتخابية أو تجاوزا للنظام حتى وإن كان لأعضاء البعثة بعض الملاحظات سيتم دراستها وتصنيفها كتوصيات لاحقا.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الانتخابات التشريعية جرت وفق الدستور الجديد، من خلال انسجام وتطابق الإجراءات والتجهيزات مع أحكام العملية الانتخابية، خاصة وأن أعضاء البعثة قد انتشروا عبر كافة الولايات من خلال 54 فريقا، عضوين في كل فريق، حيث أكدت جميعها أن العملية الانتخابية سارت عبر كافة المراحل، خاصة وأن البعثة ومنذ تواجدها بأرض الجزائر، قبل أسبوع، توجت المسار بالالتزام وحسن النظام وتوفر مختلف شروط الاقتراع في مناخ آمن وتوفر المتطلبات البشرية من إداريين يمثلون الهيئات العليا إلى المادية وفق المعايير والشروط المحددة التي ينص عليها القانون. وفي ذات السياق، قال أبو علي إن كافة مراحل العملية الانتخابية جرت في ظروف حسنة بدءا بمرحلة تسجيل الناخبين التي جرت بشكل جيد وعادل في مختلف أنحاء البلاد، كما أشادت البعثة بالآليات التكنولوجية التي تم استخدامها في مراجعة القوائم، وهو ماساهم في تفادي التسجيل المزدوج وتسهيل الشطب، بالإضافة إلى مرحلة الترشح، ففترة 60 يوما تكفي الأحزاب لترتيب المترشحين وفرصة للتحضير الجيد للحملة ووضع برامج هادفة، ناهيك عن قوائم المترشحين والحملات الانتخابية التي شهدت قدرا عاليا من التنافس وذلك عبر اللقاءات والتجمعات الشعبية، كما اشاد بإنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لهذه الهيئة. وأضاف ذات المتحدث أن سلطة الضبط لعبت دورا هاما خلال العملية الانتخابية، وقامت بالعمل على ضمان مبدأ المساواة والتغطية، كما أنه يوم الاقتراع تواجدت أعضاء البعثة عبر العديد من مراكز الاقتراع وحضرت عملية الفرز في الوقت المحدد لها وتمت بشكل صحيح وسليم، ولاحظت التنظيم الجيد الذي سمح للناخبين بتأدية واجبهم، كما اتسمت عملية الفرز بالتنظيم الجيد، مع ملاحظة عدد من الأصوات الملغاة.