حل أمس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل بمدينة غات جنوب ليبيا في إطار جولة عمل تقوده إلى منطقة فزان، موازاة مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، إلى الجزائر، الثلاثاء المقبل عقب الاجتماع الـ11 لدول الجوار.

ووجد مساهل في زيارته الثانية من نوعه في اقل من ثلاثة اسابيع بمطار (غات) الليبي البلدة الحدودية مع الجزائر ”شخصيات محلية وممثلين عن القبائل من مختلف مناطق فزان وهي أوباري سبها مرزق الشاطي الجفرة القطرون وغات”. وأجرى الوزير محادثات مع كل من عميد بلدية غات قوماني محمد صالح، وعلي مصباح رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل فزان، وعلي كنة سليمان ممثلا عن منطقة أوباري، وحسن الكوني محمد ممثلا عن منطقة غات. وتأتي الزيارة عشية الاجتماع الوزاري الـ11 لدول جوار ليبيا الذي ستستضيفه الجزائر في 8 ماي الجاري والذي سيبحث تطورات الأزمة والتداعيات الأمنية على دول المنطقة فضلا عن مسار الحل السياسي.

وموازاة مع جولة مساهل كان وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو الفانو، يقوم بزيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس أمس، حيث كان في استقباله وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، حيث بحثا أخر تطورات الأزمة الليبية، عقب لقاء قطبي الأزمة في أبوظبي المشير خليفة حفتر وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وإمكانية الإسراع بحوار مباشر يجمع كافة الأطراف الليبية. في المقابل، كشف بيان لوزارة الشؤون الخارجية برمجة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج يوم الثلاثاء المقبل زيارة عمل إلى الجزائر في إطار التشاور الدائم بين الجزائر وليبيا قصد التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة التي تهز ليبيا منذ 2011. وأوضح البيان أن ”فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي سيقوم يوم 9 مايو 2017 بزيارة عمل إلى الجزائر”. وخلص البيان إلى أن ”السراج سيتحادث بهذه المناسبة مع الوزير الأول عبد المالك سلال حول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف”.