اعتصم، صباح، أمس، مكتتبون في مشروع 434 مسكنا بالوحدة الجوارية رقم 5 بمدينة علي منجلي الجديدة أمام مقر ديوان والي قسنطينة، مطالبين بضرورة مقابلتهم وإنهاء معاناة عمرت 25 سنة كاملة.

وأكد ممثل المحتجين لـ”الفجر” أن المكتتبين ملّوا الانتظار وتلاعبات المرقي صاحب المشروع يخلف، منوها في سياق حديثه بخرجة الوالي الأخيرة يوم 11 جانفي الماضي أين وبخ صاحب المشروع وطالبه بضرورة إتمام كل الأشغال وهو ما تم فعلا ليصطدم المكتتبون بمشاكل أخرى مع مديرية الشغال العمومية التي لم تباشر أشغال التهيئة ومد الشبكات وهو ما أعاق مرة أخرى استلامهم لسكناتهم التي تعتبر جاهزة.

وأضاف ذات المتحدث رفقة عدد من المحتجين أنه من غير المعقول الانتظار لمدة 25 سنة كاملة، فهناك من مات ولم ير أو يدخل مسكنه وهناك من فضل الانتحار كما حدث مع أحد المكتتبين، مضيفا أنهم منحوا كل الأموال المطلوبة للمرقي وحازوا على العقود إلا أن المشكل اليوم يكمن في غياب التهيئة بشكل كلي وعدم الربط بمختلف الشبكات، داعين الوالي التدخل لإنهاء هذه المهزلة على حد قوله.