l قروض لاقتناء سيارات ومنازل لعمال نفطال

قرر المدير العام لمجمع سوناطراك التكفل بمشاكل العمال خاصة إطارات ”نفطال” الذي سبق ودخلوا في احتجاجات متكررة في الآونة الأخيرة من خلال رفع التجميد على عمليات الترقية وقروض العمال أيضا.

وحسب ما أكده مصدر من المجمع فإن المدير العام لهذا الأخير قرر التكفل بمشاكل العمال خاصة إطارات ”نفطال” الذين هددوا بشن سلسلة من الاحتجاجات الرامية إلى تحقيق السلم الاجتماعي وفتح باب الحوار والتشاور لتفادي حدوث أي انزلاق خلال الشهر الجاري عقب الغليان الذي كان وسط عمال ”نفطال” مؤخرا، ومن خلال المراسلة التي بعث بها المدير العام إلى مديرية الموارد البشرية والتي تؤكد أنه تم التكفل بالعديد من المطالب المطروحة على طاولته أهمها الزيادة في الأجر القاعدي وتوقيع اتفاقية مع بنك السلام لتمكين العمال من الحصول على قروض لتمويل مشاريعهم فيما يخص شراء سيارات أو منازل لمختلف الصيغ، مثلهم مثل باقي إطارات سوناطراك، هذا وتضمنت التعليمة أيضا أوامر برفع التجميد على ملف الترقية التي سبق وجمدت قبل أفريل المنصرم.

وفي سياق متصل قرر المجمع أيضا تعميم عملية ترسيم العمال المؤقتين باستثناء أعوان الأمن الداخلي والعمال الموسمين بعدما اقتصرت العملية على عمال فرع الوقود فقط والذين تم ترسيمهم شهر ديسمبر الماضي، وفي موضوع إيجاد الحلول الناجعة لعمال سوناطراك تم رفع القيود أيضا على جميع عمليات الترقية التي كانت مجمدة وبموافقة من طرف المديرية العامة والتي ستنطلق لجنة متخصصة في دراسة الملفات المودعة منذ مارس الماضي وإلى غاية 1 ماي الجاري، وعن الاتفاقية المبرمة مع بنك السلام فإن هذه الأخيرة تمس تمويل القروض التي يمكن ان تصل إلى 90 بالمائة وصيغة التقسيط الخاصة بشراء السيارات للذين يقل راتبهم عن 50 ألف دج، ومنحهم إمكانية إشراك راتب الزوجة ليصل التمويل إلى 60 بالمائة ن وتعهد المدير العام للمجمع بإعادة النظر في جميع العمال الذين تم طرهم تعسفا.