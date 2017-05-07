طمأن الأمين العام والناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفين صالح صويلح، في تصريح أمس، لـ”الفجر” الجزائريين على أن هناك وفرة كبيرة في الخضر والفواكه واللحوم بكل أنواعها في رمضان المقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أيام قليلة. وهو ما سيسمح بتخفيض الأسعار التي طالما اشتكى منها المستهلكين، إلى جانب ضمان المواد الأساسية الغذائية لكل مواطن. وأشار صويلح أن العرض سيكون أكثر من الطلب والأسعار ستكون في متناول الجميع معلنا أن هناك منتوجا كبيرا من الخضر والفواكه سيدخل الأسواق أيام قبل رمضان، فضلا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان تموين المواطنين بكل المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء، مشيرا أنه لن يكون هناك أي ارتفاع في الأسعار كما روج مؤخرا. ودعا صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في اتصال مع ”الفجر” أمس، بتدخل الدولة لوضع ضوابط تسمح بالتحكم في الأسعار وكسر المضاربة والاحتكار.

كشف ممثل التجار والحرفين أن هناك كميات كبيرة من الخضر والفواكه متواجدة في المخازن سيتم إخراجها في رمضان للتحكم في الأسعار، والقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة الخضر التي يكثر عليها الطلب على غرار البطاطا والجزر والبصل وغيرها من المواد والمنتجات التي يكثر عليها الطلب لتحضير مائدة رمضان، وأوضح أن اللحوم ستعرف استقرار في الأسعار أيضا أي أنها لن تتعدى 1200 دج، في ذات الشأن قال صويلح أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين سيعمل في رمضان مع مديريات التجارة عبر كافة الولايات بتفويض ممثليهم لإنشاء أسواق جوارية بكل بلديات الوطن والأحياء لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين باستقرار الأسعار التي تسجل هذه الأيام تراجع ملحوظ في أسعار الخضر والفواكه سمحت للمواطن بأن يسترجع أنفاسه.