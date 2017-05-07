l أكثر من 89 ألف تاجر غيّروا نشاطاتهم التجارية إلى غاية ديسمبر الماضي

كشف محمد سليماني المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري خلال نزوله ضيفا على فروم المجاهد بمقر الجريدة بالجزائر العاصمة أن عدد التجار الذين أغلقوا محلاتهم التجارية إلى غاية نهاية العام الماضي 106298 تاجر وذلك من أصل 1912392 تاجر على المستوى الوطني.

أضاف سليماني محمد خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية المجاهد أمس أنه تم توزيع أزيد من 600 سجل الكتروني جديد بالإضافة إلى إسقاط عشرات السجلات الوهمية باستحداث بنك المعلومات لدى المركز، مفيدا أنه تم إحصاء ما يقارب عن مليوني تاجر مسجلين في السجل مع نهاية 2016 تم شطب منهم 106 ألف سجل في حين تم إحصاء 39 ألف تاجر غير نشاطه التجاري، مضيفا أن مصالحه سجلت أيضا ما يزيد عن 780.771 ألف تاجر تجزئة.

وأوضح في ذات السياق أنه تم إدراج السجل الالكتروني لمنع أصحاب السجلات الوهمية سواء كانوا من الأموات أو والمجانين، أو الذين يقومون بكراء السجلات وحتى الذين يقومون بسرقة الوثائق الحالة المدنية واستخراج سجلات مزورة أو منسوخة من التحايل مفيدا أنه تم إحصاء 1 مليون و912 ألف سجل تجاري، وأشار سليماني في ذات السياق إلى انه تم استحداث آليات جديدة سمحت لأعوان الرقابة وعناصر الأمن، بالتحكم بشكل أفضل في عمليات الرقابة من أجل وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية وذلك عبر حقيبة الكترونية يتم عبرها معاينة السجل التجاري بواسطة الضغط على البيانات وتدوين رقم السجل خاصة وأنه تم تسجيل فيما سبق سجلات المزورة كانت تعتمد للتهرب من الضرائب وتبييض أموال ولكن بعصرنة الإدارة من طرف وزارة الداخلية ووضع الرقم الوطني الموحد ورقمنة الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والسجل التجاري الالكتروني سمح بإسقاط العشرات من السجلات التجارية الوهمية يقول المتحدث.

وذكر سليماني أن المشطوبين من السجل التجاري بلغ عددهم 106.298 ألف مشطوب إذ يتم شطب ما يزيد عن 20 سجل سنويا من طرف المحكمة التي تقصي التجار من ممارسة العمل التجاري وفق العقوبات المسجلة ولأسباب متعددة منها عدم احترام النشاط التجاري، وقال مدير المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد المؤسسات الأجنبية التي تنشط في الجزائر قارب عددها 12669 مؤسسة من بينها 10 بالمئة سجلات تجارية معنوية أي تحت اسم مؤسسات وشركات ومحلات أما الباقي فهي طبيعية أي تحت اسم أشخاص، وأضاف المتحدث أن السجل التجاري البيومتري يتزامن مع استحداث التجارة الالكترونية التي ينتظر من الحكومة أن تصادق عليها وتفرج عن القوانين المتحكمة فيها حتي يسمح بإطلاق بطاقات بيومترية بدل سجلات تجارية مشيرا أنه تم إطلاق 600 ألف سجل تجاري الكتروني جديد مؤخرا، وكشف المتحدث عن اتفاقية تم إبرامها مع 10 بنوك ستسمح لهذه الأخيرة من التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين واصحاب السجلات التجارية بمنحهم قروض وفق بنك المعلومات التي يتوفر عليه المركز الوطني للسجل التجاري.