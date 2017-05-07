انتقدت بعثة ملاحظي الاتحاد الإفريقي إلى الجزائر، في إطار مراقبة الانتخابات التشريعية للرابع ماي الجاري، غياب غالبية ممثلي الأحزاب المشاركة في انتخابات الرابع ماي الماضي بمكاتب التصويت، في حين سجلت بارتياح الظروف الجيدة لإجراء العملية الانتخابية.

وقال رئيس البعثة ديليتا محمد ديليتا، في ندوة صحفية عقدت بفندق الأوراسي، أن العملية الانتخابية لتشريعيات 4 ماي 2017، تمت في ظروف حسنة، مسجلا وجود مراقبين من حزبين بمكاتب التصويت خلال الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية، ما اعتبره عددا ضئيلا مقارنة مع عدد قوائم المترشحين، لكنه في المقابل سجل بارتياح سير عملية الاقتراع، وقال إن الجزائر تبقى مصدر إلهام للبلدان الإفريقية في مجال الاستشارات الشعبية. وأشار المسؤول الإفريقي، إلى توزيع 150 عضو من الاتحاد الإفريقي وحوالي عشرين آخرين من منظمة التعاون الإسلامي على ولايات الوطن، إضافة إلى ملاحظي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة لمراقبة هذا الاستحقاق التشريعي، معبرا عن ترحيبه بالتقدم المسجل في مجال التحضير للانتخابات وكذا أجواء الأمن والاستقرار التي جرت فيها.