سيتم مع نهاية أوت من السنة الجارية إحالة ما لا يقل عن 1700 موظيف بمختلف الرتب بين مدراء وأساتذة وغيرهم على التقاعد حسب ما علمته ”الفجر” من مصادر مسؤولة بذات المديرية، مؤكدة أنه تم دراسة جميع الملفات المودعة في تاريخها المحدد للاستفادة من التقاعد لموظفي سلك التعليم.

ويعتبر العدد مرتفعا مع السنوات الفارطة بالنظر إلى رغبة الكثير من الموظفين التخلي عن مناصبهم للمتخرجين الجدد، وأضافت ذات المصادر، أن أغلب الحالات تم قبولها شكلا ومضمونا، لتوفرها على الشروط المطلوبة، يحدث هذا في الوقت الذي تجند نفسها مديرية التربية لولاية تيزي وزو لامتحانات نهاية السنة، حيث تم تسجيل 20955 مترشح من بينهم 6055 أحرار، سيجتازون البكالوريا بين 11 و15 جوان الداخل، مع تخصيص 70 مركز لإجراء الامتحان، إلى جانب تسجيل 13799 مترشح في المتوسط، موزعين على 50 مركز إجراء، والذين سيخوضون هذا الاستحقاق الهام بين 4 و5 من الشهر الداخل، في حين تم إحصاء 16306 مترشح سنة خامسة من التعليم الابتدائي، موزعين على 371 مركز، والذين سيجتازون هذا الامتحان في 24 ماي الجاري.